Berghüler Kita wird voraussichtlich im Herbst fertig

Vielerorts werden Kindergärten vergrößert oder gar neu gebaut. Auch in Berghülen wächst der Kindergarten an Räumen und Gruppen, um den kleinsten Berghülern eine gute Betreuung zu ermöglichen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde groß das Richtfest des Anbaus gefeiert und zum neuen Kindergartenjahr nach den Sommerferien sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die letzten Arbeiten für Malerarbeiten, Bodenbeläge, Zäune, aber auch für die Einrichtung vergeben.

Kosten teilweise günstiger als gedacht

Die Malerarbeiten werden für knapp 34.700 Euro an die Firma Maler & Fliesen Buscher vergeben. Das sorgt bei einigen Ratsmitgliedern für Überraschung, da das Angebot ungefähr 24.000 Euro unter den geplanten Kosten liegt. Bei den Bodenbelägen, die von der Firma „Die Wohnidee Stolz“ aus Wendlingen für rund 24.400 Euro gelegt werden, habe man fast eine Punktlandung auf den Plankosten hingelegt, wie Matthias Ott vom Laichinger Architekturbüro Ott erklärt. Aber auch hier wurde es für die Berghüler Gemeinde noch einmal 2000 Euro günstiger. Die Schreinerarbeiten wie Garderoben, Wickelkommoden, Schränke sowie Regale sollen für knapp 62.000 Euro vom Unternehmen Schäble TEAM aus Goldburghausen erledigt werden.

Einige lokale Unternehmen beauftragt

Den Garten, wo die Kinder einmal spielen und herumtoben können, wird von der Westerheimer Firma Staudenmayer für 163.000 Euro angelegt, was jedoch um 4000 Euro über der Kostenplanung liegt. „Die Firma Staudenmayer hat schon einige Kitas mitgestaltet“, so Ott zu den Erfahrungen der Firma. Um die Kita herum soll auch der Zaun, der an einigen Stellen schon Löcher aufweist, erneuert werden. Das wird die Firma Zaunbau Sirl aus Pfullingen für 34.800 Euro übernehmen. Ott erklärt dazu: „Für die U3- und Ü3-Gruppen wird es mit einem Zaun, der dann mit einer Hecke verwächst, eine Trennung geben.“ Um den Abschluss, die Bauendreinigung, wird sich der Reinigungsservice Müller aus Laichingen für etwas mehr als 11.400 Euro kümmern.

Bewegungselemente für neue Gruppenräume

Natürlich sind für die Gruppenräume auch einige neue Möbel notwendig. Die Einrichung soll von der Firma Dusyma aus Schorndorf für knapp 26.100 Euro erfolgen. Kindergartenleiterin Nadja Müller erklärt auf Nachfrage aus den Gemeinderatsreihen: „Ich arbeite schon seit zehn Jahren mit Bewegungs- und Spielelementen der Firma Dusyma und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir bekommen etwa ein Anziehpodest, bei dem die Kinder auch das Treppensteigen lernen, aber auch verschiedene andere Bewegungselemente.“ Als Anregung gibt sie noch mit auf den Weg, dass bei den Betten seitens der Erzieher der Wunsch für Schaumstoffbetten geäußert wurde. Die Mitarbeiter hätten damit sehr gute Erfahrungen gemacht und diese ließen sich einfach beiseite räumen. Zudem seien diese etwas günstiger. Mit der Möblierung der Büro- und Aufenthaltsräume wurde die Firma Stäudle aus Laichingen mit dem Angebot von 41.500 Euro beauftragt.

Budget wird eingehalten

Erfreulich ist jedenfalls, dass sich die Kosten mit knapp 2,7 Millionen Euro etwas unter dem geplanten Budget in Höhe von ungefähr 2,9 Millionen Euro befinden. „Wir haben auch schon mit der Personalsuche begonnen und es sind schon erste Bewerbungen da“, erklärt Bürgermeister Bernd Mangold.