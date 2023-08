Ausflug des Albvereins Berghülen führt nach Neuhausen und Meßkirch

Der diesjährige Tagesausflug der Ortsgruppe Berghülen im Schwäbischen Albverein startet am Sonntag, 3. September, am Lamm. Mit dem Bus geht es nach Neuhausen ob Eck ins Freilichtmuseum. Diese Anlage wurde 1988 eröffnet und ist eines von sieben ländlichen Freiluftmuseen in Baden–Württemberg. Danach geht es nach Meßkirch (Rohrdorf) zum Campus Galli, wo die Nachbildung eines mittelalterlichen Klosters auf Grundlage des St. Galler Klosterplans entsteht. Handwerker und Ehrenamtliche arbeiten und bauen ohne Maschinen und modernes Werkzeug. An beiden Ausflugszielen ist ein Aufenthalt von circa drei Stunden geplant, auch gibt es Getränke und etwas für den kleinen Hunger. Auf der Heimfahrt wird in Dächingen gehalten zum Abendessen in der Krone. Die Rückkehr in Berghülen ist gegen 20 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet circa 38 Euro (Jugendliche 20 Euro) für Busfahrt und zwei Eintritte. Anmeldungen nimmt Reiner Nübling, Telefon 07344/21118 entgegen. Gäste sind willkommen.