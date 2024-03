Albverein Berghülen wandert am Sonntag im Eybachtal

Der Albverein Berghülen lädt am Sonntag, 24. März, zu einer Wanderung im Eybachtal ein. Gäste sind willkommen. Die Tour hat eine Länge von etwa neun Kilometern und rund 150 Höhenmetern. Trittsicherheit und gutes Schuhwerk werden empfohlen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Brunnen bei der Raiba in Berghülen.

Start ist laut Pressemitteilung an der Oberen Roggenmühle. Von dort aus geht es mit Wanderführer Ernst Haupt durch den Wald hoch zur Karl-Vorbrugg-Hütte und weiter über Steinenkirch nach Burgstall, ehemals Burg Ravenstein. Über den Moosfelsen geht es auf schmalen Pfaden abwärts am Mordloch vorbei und zurück zur Roggenmühle.

Auskunft unter Telefon 07331/64264.