Beim 2:9 gegen den Tabellendritten chancenlos

Auch in dieser Höhe nicht überraschend mit 2:9 mussten sich die stark ersatzgeschwächten Herren II, in der Kreisliga B Gruppe 3 Partie, gegen den SV Göttingen I am Sonntagmorgen in eigener Halle klar geschlagen geben. Die Gäste aus dem Lonetal waren von Beginn an voll da und legten schon in den Eingangsdoppeln ein richtig hohes Tempo vor. Die TVM-Akteure versuchten zwar alles um nicht gleich einem Rückstand hinterherzulaufen, doch Göttingen war da einfach zu zwingend. Mit Siegen durch Klaus Eck/Florian Hofstätter (3:0 gegen Frank Waldeck/Steffen Autenrieth), Felix Hofstätter/Martin Hofstätter ( 3:0 gegen Bernd Keller/Moritz Beckenkamp) und durch Durmus Peker/Ingo Schleicher verschaffte sich der Gast mit seiner frühen 3.0 Führung erst einmal gehörigen Respekt. Die Hausherren nahmen dann in den ersten Einzeln noch einmal einen Anlauf um besser ins Spiel zu kommen und selbst zu punkten, doch Göttingen hatte einen richtig guten Lauf. Martin Hofstätter (3:0 gegen Hans-Peter Wörtz) und Felix Hofstätter (3:0 gegen Bernd Keller sorgten für eine erst einmal beruhigende 5:0 Führung der Gäste. Dann war es Frank Waldeck, der mit einer richtig tollen kämpferischen Leistung Florian Hofstätter mit 3:1 niederrang und den TVM wieder zurück ins Spiel brachte. Doch der Gast saß da schon zu fest im Sattel. Klaus Eck stellte mit seinem 3:1 Erfolg über Steffen Autenrieth den alten Abstand zum 6:1 Zwischenstand wieder her. Im Anschluss gelang Moritz Beckenkamp, nach einer starken spielerischen und taktischen Vorstellung, ein verdienter 3:1 Sieg über Ingo Schleicher zum zwischenzeitlichen 2:6, das jedoch keinen langen Bestand haben sollte. Durmus Peker und Felix Hofstätter (3:0 gegen Hans-Peter Wörtz) besorgten mit zwei weiteren klaren Spielgewinnen die Vorentscheidung. Somit blieb es Martin Hofstätter nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit vorbehalten, mit seinem 3:0 Erfolg über Bernd Keller, den Göttinger 9:2 Sieg endgültig in trockene Tücher zu bringen. Für die zweite Merklinger Herrenmannschaft geht es bereits am kommenden Freitag weiter. Da wird das Team, um 20 Uhr, vom SV Lonsee in der Mühlbachhalle erwartet. Abfahrt ist um 19 Uhr an der Merklinger Sporthalle.

