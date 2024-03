Der Alb-Donau-Kreis möchte seinen Nahverkehrsplan aktualisieren. Was sich jetzt eher trocken liest, kann große Auswirkungen auf die Buslinien im Landkreis haben und damit auch für die Menschen, die hier wohnen. Denn ohne einen vernünftigen Plan, wohin sich der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den kommenden Jahren entwickeln soll, wird es keine aufeinander abgestimmte Bustakte oder ähnliches geben.

Kathrin Schmidtke und Frank Rödel vom Fachdienst Mobilität und Verkehr des Landratsamts erklären dass der aktuelle Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2015 datiert und seither habe sich bekanntlich vieles geändert: So ist beispielsweise ein komplett neuer Bahnhof (Merklingen - Schwäbische Alb) dazugekommen und auch das Verhalten der ÖPNV-Nutzenden habe sich geändert.

Zudem haben sich in den vergangenen fast zehn Jahren auch die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert, sodass inzwischen energieeffizientere und vom Antrieb her „sauberere“ Fahrzeuge zum Einsatz kommen sollen.

Was der Fachdienst Mobilität und Verkehr dem Verwaltungsausschuss des Kreistags vorschlägt, nennt sich „Fortschreibung des Nahverkehrsplans“. Das bedeutet nichts anderes als eine grobe Aktualisierung auf den Ist-Zustand und vor allem eine Neudefinition der Ziele für die kommenden Jahre. „Dafür sollte der fortentwickelte Nahverkehrsplan die Anforderungen an den Angebotsumfang, die Beförderungsqualität, die Erschließung und die Verknüpfung der Verkehrsmittel sowie deren Finanzierbarkeit enthalten“, heißt es.

Wie sichert man die Qualität bei den Transportunternehmen?

Was die Anforderungen an das Angebot, die Beförderungsqualität und das Ineinandergreifen der Bustakte angeht, werden die Bürgerinnen und Bürger befragt. Geplant ist, dass der Kreistag am 13. März die Fortschreibung des Nahverkehrsplans beschließt und an diesem Tag bereits die Bürgerbefragung startet. Sie soll laut Rödel sowohl online als auch in Papierform erfolgen und zum 21. April beendet sein.

Eine Arbeitsgruppe soll sich mit den Ergebnissen beschäftigen und diese ausarbeiten, später werden unter anderem auch die Verkehrsunternehmen beteiligt. Zudem wird geprüft, was finanziell überhaupt machbar wäre. Der fertige Plan soll dann Ende des Jahres 2025 vorliegen.

Gibt es eine Möglichkeit, von Transportunternehmen ein Qualitätsmanagement zu fordern, wenn wir die Verkehre ausschreiben? Denn so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Klaus Kaufmann

Der Kreisrat Robert Jungwirth (Grüne) sagt dazu: „Vielen Dank dafür, was in den vergangenen zehn Jahren im ÖPNV im Kreis gelaufen ist. Vor 15 Jahren hatte ich noch den Eindruck, in dieser Hinsicht in einer Diaspora zu sein. Seither ist viel passiert. Und das ist gut. Denn ohne den ÖPNV schaffen wir die Klimaziele nicht.“

Der Laichinger Schultes und Kreisrat Klaus Kaufmann (Freie Wähler) fragt: „Gibt es eine Möglichkeit, von Transportunternehmen ein Qualitätsmanagement zu fordern, wenn wir die Verkehre ausschreiben? Denn so wie es ist, kann es nicht weitergehen.“ Er nimmt damit Bezug auf massive Busausfälle auf der Alb und auch Klagen über orientierungslose Busfahrer nebst fehlenden Ticketautomaten.

Der Erste Landesbeamte Markus Möller sagt dazu: „Das wäre regelbar über die Vergabekriterien. Allerdings müssen wir einen klugen Mix finden zwischen Wehtun, wenn die Unternehmen die Leistung nicht bringen, es muss aber auch noch bezahlbar bleiben für uns.“ Denn allzuhohe Strafandrohungen gegenüber den Transportunternehmen ziehen laut Möller auch deutlich höhere Preise nach sich.

Regio-S-Bahn kommt nicht vorwärts

Der Heroldstatter Schultes Michael Weber (Freie Wähler) kritisiert, dass wegen einer sehr kurzfristigen Änderung nur noch eine einzige Bushaltestelle in Heroldstatt angefahren wird, und die liegt auch noch ziemlich weit draußen: „Ich bitte um Infos über Fahrplanänderungen im Vorfeld, damit wir vor Ort darauf rechtzeitig reagieren können.“ Zumindest im Gemeindeblatt würde er solche Änderungen gerne veröffentlichen.

Kreisrat Jungwirth spricht noch das Thema Schiene an, wohl wissend, dass dies kein Thema des Kreises ist: Wir müssen schauen, dass wir den Halbstundentakt auf der Schiene hinbekommen, nicht nur auf der Donaubahn, sondern auch in Richtung Geislingen, wenn es mit Stuttgart21 einmal technisch gehen sollte.“ Schließlich ergänzen die Busverkehre die Schiene, sodass hier eingetaktet werden sollte.

Landrat Heiner Scheffold erwidert, dass dieses mit der Donaubahn zusammenhängende Regio-S-Bahn-Konzept seit über zehn Jahren vor sich hindümple. Er wirkt resigniert, wenn er sagt: „Da wird seit 2013 geplant und geplant. Das ist ein Großprojekt, das voraussichtlich erst dann kommt, wenn einige von uns schon nicht mehr auf dieser Erde wandeln.“