Nach vielen Jahren Pause veranstaltete die Grundschule Nellingen am Freitag, 14. Juli, wieder ein Schulfest. Gefeiert wurde bei besten Wetter–, Vorbereitungs– und Geländevoraussetzungen gleich morgens ab 9 Uhr. Die Kinder konnten sich in den aufblasbaren Modulen der Firma Trixitt sportlich betätigen und hatten so vielfältige Bewegungsangebote zur Verfügung. Weiter ging es dann mit dem vom Elternbeirat organisierten Mittagessen. Bestens gestärkt folgten auf der aufgestellten Bühne die Aufführungen der Klassen 1 bis 4. Viele Zuschauer konnten die Lieder und Texte der Kinder mit einem schönen Applaus belohnen. Im Anschluss waren alle Besucher herzlich eingeladen, ein bisschen Schulluft zu schnuppern und sich in den Räumen der Grundschule umzusehen. Es gab zahlreiche Unterrichtsergebnisse zu betrachten und außerdem Bastel– und Spielangebote in den Räumen und auf dem ganzen Schulgelände verteilt.

Herzlichen Dank an alle bärenstarken HelferInnen, die mitgewirkt haben, ein wirklich bärenstarkes Schulfest auf die Beine zu stellen!