Bändelesturnier bei der TG’83 Ehingen

Bei der Tennisgemeinschaft´83 Ehingen im Berkacher Grund in Ehingen hat am vergangenen Sonntag das jährliche Bändelesturnier stattgefunden. Gestärkt mit einem leckeren Frühstücksteller ging es dann für die Turnierteilnehmer auf den Sandplatz zum Turnier. Die Turnierleitung wurde von Karl Thielemann durchgeführt und das Teilnehmerfeld war von den Anfänger bis zu den aktiven Spieler bunt gemischt. Dadurch kam es in den fünf Doppelrunden zu spannenden Begegnungen und Spielen. Vor allem das gesellige Miteinander und der Spaßfaktor stand dabei im Vordergrund.

In der anschließenden Ehrung wurde die Siegerin Luisa Allgäuer mit einem Sachpreis belohnt. Traditionell bekamen die Teilnehmer ohne Bändele eine Schwarzwurst. Mit leckerem Kaffee und Kuchen ließ man den erfolgreichen und sonnigen Tag ausklingen.