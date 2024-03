Zufriedenheit bei der DLRG-Ortsgruppe

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Bad Urach hat mit seinem Stützpunkt Westerheimer Alb am Samstag, 2. März, im Sportheim Bad Urach getagt.

Dabei ging es laut Mitteilung um einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Neben all den Kooperationen mit den Grundschulen aus Wittlingen, Römerstein, Heroldstatt, Grabenstetten und Feldstetten waren die Mitglieder demnach auch in ihren eigenen Trainingsgruppen und in den angebotenen Schwimmkursen aktiv im und am Wasser. Darüber hinaus seien viele ehrenamtliche Stunden bei Bewirtungen, beim bundesweiten Schwimmabzeichentag, bei Ferienprogrammen sowie bei der Rettungswache geleistet worden.

Ebenso wurde ein Blick auf die Zahlen des vergangenen Jahrs geworfen. Demnach wurden wuchs die Anzahl der Mitglieder von 304 (Jahr 2022) auf 345 im Jahr 2023. Außerdem gab es laut Mitteilung zehn Teilnehmende bei den DLRG-Bezirksmeisterschaften und drei Teilnehmende bei den DLRG-Landesmeisterschaften.

Die DLRG sei dankbar für gut funktionierende Bäder und die Kooperation mit diesen, deren Rathäusern und Angestellten. Ute Schekel von der Stadt Bad Urach sprach laut Mitteilung von „guter Vernetzung“ sowie „einer guten Mischung aus Spaß und Leistung“.

Außerdem gab es zahlreiche Ehrungen. Für zehn Jahre Mitgliedschaft: Günther Diez, Mona Schweizer und Anita Buchfink. Für 65 Jahre Mitgliedschaft: Werner Ruppel und Werner Egner. Mit dem Ehrenabzeichen für aktive Tätigkeit wurde Regina Dümmel mit Bronze geehrt, Marion Baum mit Gold. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Doris Schillinger, Karin Stolz und Jasmin Schweizer erhielten ein persönliches Dankeschön mit einem kleinen Geschenk.

Gewählt wurden für die kommenden vier Jahre zum ersten Vorsitzenden Jürgen Buchfink, zu seinen Stellvertretern Friedrich Götz und Melanie Jäger, zur Stützpunktleiterin Sara Wahl, zu ihrer Stellvertreterin Marion Baum, zur Leitung „Wirtschaft und Finanzen“ Nadine Schmelzer, zu ihrer Stellvertreterin Andrea Konrad, zur Technischen Leiterin „Ausbildung und Einsatz“ Regina Dümmel, zu ihren Stellvertretern Frank Mögle und Larissa Grabenwarter, zur Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Stefanie Hölzle, zu ihrer Stellvertreterin Anke Merkle, zur Jugendleiterin Teresa Thum, zu ihren Stellvertretern Benjamin Konrad und Niklas Dümmel, zur Schriftführerin Lisa Reiff, zu ihrer Stellvertreterin Jana Schillinger, zu den Revisorinnen Ute Kolesch, Kerstin Mohr und Ina Mögle, zum Referatsleiter „PLZ-Führungszeugnis“ Rainer Schmelzer, zur Beisitzerin Tanja Greiner, zu Deligierten Friedrich Götz, Melanie Jäger, Nadine Schmelzer, Rainer Schmelzer und zu Ersatz-Deligierten Marc und Regina Dümmel.