Wandertour führt auf den Urwaldpfad und zum Uracher Wasserfall

Im September bietet die Kurverwaltung Bad Urach eine Wanderung zur den Fürstenlogen, auf dem Urwaldpfad und zum Wasserfall an. Los geht’s am Samstag, 2. September, um 9.30 Uhr. Die Teilnehmer dürfen sich auf eine beeindruckende und aussichtsreiche Wanderung freuen. Die Weglänge beträgt 14 Kilometer, die Höhendifferenz 580 Meter. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Die Wanderer sollen ein Rucksackvesper und ausreichend Getränke mitnehmen. Wer mitwandern will, zahlt acht Euro, für Gästekarteninhaber ist die Teinahme kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr bei der Entdeckerwelt Bad Urach, Bismarckstraße 21.