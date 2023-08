Einen Abendspaziergang mit dem Stadtgärtner bietet Bad Urach am Dienstag, 22. August, an. Etwa eineinhalb Stunden wandern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um den Kurpark mit Stadtgärtner Walter Kugele. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist möglich unter www.badurach–veranstaltungen.de oder Telefon 07125/94320. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Haus des Gastes.