Ein mit mehreren hundert Ferkeln beladener Tiertransporter ist am Dienstagmittag auf der Landesstraße 245 zwischen Seeburg und Hengen umgestürzt. Das meldet die Polizei. Durch die Sperrung der Straße musste der Verkehr teils weiträumig umgeleitet werden - teilweise sogar durch Heroldstatt. Die Bergungsarbeiten sollen bis in den Dienstagabend andauern.

Laut Polizei war der Lkw gegen 12.15 Uhr auf der Steige in Richtung Hengen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Ortsende von Seeburg auf die Seite kippte. Hierbei kam eine noch unbekannte Anzahl an Ferkeln ums Leben. Vertreter des Veterinäramtes, der Tierkörperbeseitigungsanstalt sowie Tierärzte und umliegende Bauern kamen an die Unfallstelle, um sich um die verunglückten Tiere zu kümmern.

Straße gesperrt - Umleitung eingerichtet

Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückten die Feuerwehr und Vertreter des Umweltamtes an die Unglücksstelle aus. Zur Bergung des umgestürzten Lastwagens musste ein Kranunternehmen angefordert werden.

Am Dienstagnachmittag teilt die Polizei mit: „Die Versorgung der Tiere sowie die Bergung des Lkw dürften bis in die Abendstunden andauern. Die L 245 wurde hierzu durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei gesperrt und eine umliegende Umleitung eingerichtet.“

Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.