Auf dem Premiumwanderweg in Bad Urach wandern

Eine Gästewanderung am Samstag, 26. August, führt auf den Premiumwanderweg „Hohenurachsteig“. Mit dabei ist Wanderführerin Gaby Usenbenz. Das Wahrzeichen der Stadt — die Burgruine Hohenurach– ist das Ziel. Die traumhaften Blicke von den Hanner Felsen sind einzigartig. Der Weg führt durch die üppigen grünen Mischwälder, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Weglänge beträgt 7,5 Kilometer, die Höhendifferenz 487 Meter. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr bei der Entdeckerwelt Bad Urach, Bismarckstraße 21. Mit Gästekarte ist das Mitwandern kostenlos. Die Wanderer sollen ein Rucksackvesper mitnehmen. Eine Einkehr am Ende der Tour ist möglich. Körperliche Fitness ist Voraussetzung, heißt es weiter. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist möglich unter www.badurach–veranstaltungen.de oder unter Telefon 07125/94320.