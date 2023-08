Abendliches Gesundheitswandern in Bad Urach

Gesundheitswandern mit Regine Erb steht am Donnerstag, 31. August, 19 Uhr, in Bad Urach auf dem Programm. Die Teilnehmer erwartet ein tolles Bewegungsprogramm, welches Wandern, Geselligkeit, Naturerlebnis und physiotherapeutische Übungen wirkungsvoll kombiniert, heißt es in der Pressemitteilung. Die Übungsrunde dauert etwa eineinhalb Stunde. Auf einer Wanderstrecke von etwa zwei bis drei Kilometern werden zwischendurch Stopps eingelegt, bei denen spezielle Kräftigungs– und Dehnübungen für die Muskulatur stattfinden und gleichzeitig die Koordination geschult wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.badurach–veranstaltungen.de oder Telefon 07125/94320. Treffpunkt: 19 Uhr Haus des Gastes.