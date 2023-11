Autorenlesung mit Boris Pfeiffer

Im Zuge des diesjährigen Fredericktages nahmen die Schulklassen 1a, 1b, 2a und 2b der Christoph-von-Schmid-Grundschule am Donnerstag, 26. Oktober, an einer Autorenlesung im Bürgersaal Oberstadion teil. Zu Gast war Herr Boris Pfeiffer, Autor und Theaterregisseur, bekannt durch die Kinderbuchreihe „Die drei ??? Kids“. Für die Schülerinnen und Schüler las er aus dem Buch „Die wilden Freunde ‐ Abenteuer unter der Stadt“ vor. Er hat sehr lebhaft und mitreißend berichtet und erzählt. Durch die bildhafte und spannende Sprache seiner Texte konnte er die Schüler und Schülerinnen gedanklich mit zu einer tollen Reise in die U-Bahnschächte einer großen Stadt entführen, wo sie allerhand Aufregendes mit den „wilden Tierfreunden“ erleben durften. Dabei las er nicht nur die Kapitel schnöde vor, sondern inszenierte sich selbst als Spitzenvorleser und Dramaturgen mit schauspielerischen Einlagen. Zum Schluss konnten sich die Kinder als Erinnerung noch eine Autogrammkarte holen und mitgebrachte Bücher von ihm signieren lassen.

Die Veranstaltung wurde von der Gemeindebücherei Oberstadion in Zusammenarbeit mit der Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion und der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Tübingen organisiert. Ein großes Dankeschön gilt dem Förderverein der Grundschule. Dieser hat komplett die Kosten der Schüler für die Autorenlesung übernommen. Eine Auswahl der Bücher von Boris Pfeiffer kann in der Gemeindebücherei Oberstadion ausgeliehen werden.