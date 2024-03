Autorenbegegnungen für Heroldstatter Grundschüler

Auf Einladung des RP Tübingen, Fachstelle f. Bibliotheken, waren am Freitag, 8.3., und Montag, 11.3., die Autoren Markus Orths aus Karlsruhe und Katja Frixe aus Braunschweig zu Gast in der Heroldstatter Grundschule. Jedes Jahr organisiert das Team der Gemeindebücherei für die Kinder solche Lesungen. Im Rahmen der Leseförderung, die dem Büchereiteam sehr am Herzen liegt, sollen die Kinder auch die jeweiligen Autoren kennenlernen, welche die Bücher schreiben und Hintergrundinformationen dazu bekommen.

Markus Orths stellte den 1. Band seiner neuen Buchreihe „Crazy family - Die Hackebarts räumen ab!“ vor. Wie schon dem Titel zu entnehmen war, handelt es sich um keine gewöhnliche Familie. Nicht nur die Namen der Kinder Brooklyn, Zosch, Mönkemeyer und Lulú sind außergewöhnlich, sondern auch ihre Fähigkeiten und Talente. Als der Sohn der Familie Hackebart ein Kunstwerk im Museum übermalt, muss schnellstens Geld her, um den Schadenersatz zahlen zu können. Brooklyn, die gewiefte Älteste, meldet die Familie kurzerhand zu einer Familienausgabe von „Wer wird Millionär“ an, um mit dem Supergedächtnis ihrer kleinen Schwester Lulu die Million zu gewinnen. Doch bevor die Familie bei Günther Jauch im Studio sitzt, passiert noch so einiges und auch dort geht nicht alles glatt.

Die Kinder- und Jugendbuchautorin und Übersetzerin Katja Frixe begeisterte die Kinder der Klassen 1 und 2 mit ihrer Geschichte aus dem Buch „Ich bin (d)ein Buch, hol mich hier raus!“, „Hallo DU! Ich bin ein Buch! Und ich rede mit dir. Glaubst du nicht? Dann lies mal weiter!“ So begrüßt das gelbe Buch gut gelaunt die Leser, die zunächst einen schönen Namen für das Buch aussuchen und ihm dann den Buchrücken kratzen sollen, bevor die Geschichten starten: Seitdem es aufgetaucht ist, passieren seltsame Dinge in der Schule. Die Lehrer trauen ihren Augen nicht. Manche glauben sogar, dass es spukt. Also lasst es bloß nicht raus. Ben und die anderen Kinder haben aber plötzlich den lustigsten Unterricht der Welt: Das Buch hilft ihnen heimlich, macht ständig Quatsch und kann fast alles. Zum Beispiel i-Punkte in Lehrernasen schießen, in der Pause auf dem Schulhof Fußball spielen und sogar die Affenkinder im Zoo austricksen. Der Spaß beim Selberlesen ist garantiert und die Kinder waren begeistert, zumal Frau Frixe auch noch jede Menge Fragen beantwortete.