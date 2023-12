Der Unfall ereignete sich laut Polizeimeldung am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Bismarckstraße. Dort stand ein Ford S-Max auf dem Parkplatz in der Nähe einer Schule.

Die Polizei vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug - vermutlich ein schwarzer Kleinwagen - das parkende Auto beim Rückwärts-Ausparken streifte und die gesamte Beifahrerseite des Ford beschädigte. Statt den Vorfall zu melden, flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.