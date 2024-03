Austausch am internationalen Frauentag

Am 8. März fand in der Stadthalle Blaubeuren ein Austausch zwischen Landfrauen und Frauen verschiedener Kulturen am Internationalen Frauentag mit Impulsvortrag von Annette Schavan, Bundesministerin a.D. zum Thema „Gutes Leben in kultureller Vielfalt“ statt. Die LandFrauen, der EBRU-Verein (ein anerkannter Kulturverein in Ulm und Umgebung) und Frauen vom Verein ZWWA aus Laichingen und Umgebung trafen sich dazu in der Stadthalle Blaubeuren.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.