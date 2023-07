Ausflug Frauenbund Griesingen

Am Donnerstag, 27. Juli, haben 17 Frauen vom Frauenbund Griesingen einen Ausflug zu Luise Schneider die in Griesingen aufgewachsen ist, gemacht. Wir bekamen eine Führung durch ihren mit viel Liebe und Herzblut angelegten Garten, indem sie ihre Heimaterinnerung zauberhaft bewahrt. Viele alte Gerätschaften wie zum Beisüiel eine alte Schrote, eine Heuma, eine Sämaschine, einen alten Herd, ein altes Saugatter nebst einer geschnitzten Sau Holzsäge, Ofen, Stubenwagen, Honigschleuder usw, die teilweise von ihrem elterlichen Hof stammen, wurden liebevoll in Blumenbeete eingebettet und sogar eine alte Kloschüssel fand ihren Platz.

