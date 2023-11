Ausflug des Jahrgangs 1948/49 ins Allgäu

Einen interessanten Ausflug unternahm der Jahrgang 1948/49 zu seiner 75-jährigen Feier. Um 7.30 Uhr traf man sich auf dem Parkplatz am Wolfert, um mit dem Busunternehmen Bottenschein das erste Ziel, das Schloss Zeil bei Leutkirch anzufahren.

Dort konnten wir die sehr beeindruckende Parkanlage mit grandiosem Blick auf die Berge trotz leichtem Regen genießen. Wer wollte, konnte noch die barocke Pfarrkirche St. Maria Schloss Zeil mit seinen berühmten Seitenaltären und dem dreigliedrig aufgebauten Deckengemälde besichtigen.

Gestärkt mit Kaffee und einem Nusszopf ging es weiter nach Urlau in die Genußmanufaktur. Zuerst gab es ein feines Vesper mit Produkten aus der Manufaktur mit ein Glas Bier, ebenfalls aus der kleinen, aber feinen Bierbrauerei Allgäuer Hofgarten. Gesättigt wurden wir in zwei Gruppen zu je zwanzig Personen von zwei kompetenten Begleitern mit viel Humor und Wissen durch die Manufaktur geführt. Wir staunten über die Vielfältigkeit der exklusiven Handwerker, die hier ihre Produkte ausstellen und auch herstellen. Von exklusivem Schmuck über Seidenschals, Öle, mit dabei ein Kaffeeöl, Kleider, Kuscheltiere selbstgemacht in allen Variationen, Bierbrauerei, einer exklusiven Gin Brennerei, in welcher natürlich ein Gin probiert wurde, und eine Biokaffeerösterei von Biobauern in Guatemala. Zum Schluss probierten fast alle noch einen Cappuccino oder Espresso von diesem besonderen Kaffee.

Weiter ging es zur Glashütte in Schmidsfelden. Eine engagierte und von ihrem Beruf überzeugte junge Glasbläserin stellte in einer gelungenen und hochinteressanten Vorstellung ihre Produkte vor. Letztes Highlight war die Käserei Vogler in Gospoldshofen. Hier bekamen wir vom Juniorchef, der zum großen Gelächter und natürlich dementsprechenden Bemerkungen eine blaue Schutzkleidung mit blauer Haarhaube für alle austeilte. So führte er uns durch seine Käserei und erklärte uns sehr eindrucksvoll die Herstellung der 16 verschiedenen Sorten. Zum Schluss konnten wir mit einer Kostprobe seine gute Qualität bestätigen. Fast alle nahmen Käse mit.

Mit einem gemütlichen Essen in Ehingen im Restaurant Wolfert, in welches dann noch einige Jahrgänger zustießen, ließ man den Abend bei vielen Gesprächen ausklingen. Anton Baur bedankte sich für den gelungenen und interessanten Ausflug beim Organisationsteam Reinhold Beck, Josef Eisele und Hildegard Ströbele mit Blumen und Schokolade.