Ausflug der Jahrgänger 1958 aus Munderkingen

Interessante Ziele besuchten die Jahrgänger bei ihrem Ausflug. Nach einem tollen Frühstück auf der Terrasse eines mitten in Stuttgart wohnenden Jahrgängers, wurde der Flughafen Stuttgart angesteuert, um eine Flughafenführung mit Fahrt über das Vorfeld und Besichtigung der Flughafenfeuerwehr mitzumachen. Danach ging es nach Schwäbisch Gmünd. Der Begrüßung durch den dortigen OB folgte eine Stadtführung. Am Sonntag wurden die Himmelsgärten besichtigt. Die Fahrt ging weiter nach Aalen zur Einfahrt in das Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“. Mit einem Abendessen in Grimmelfingen endete der Ausflug.

