Aufstieg in Bezirksstaffel mit Heimsieg gesichert

Die Tennis– Herren des TA TSV Laichingen (Bild) steigen in die Bezirksstaffel auf. Am vergangenen Sonntag absolvierten die Herren ihr letztes Gruppenspiel der diesjährigen Saison mit einem Heimspiel auf der Tennisanlage beim Waldstadion. Nach einem spannenden 4:2 gegen den bis dahin Tabellenersten, TA SV Ringingen 1 steht der Aufstieg trotz noch ausstehender Spiele, vorzeitig fest. Mit 5:0 Punkten und 19:11 Matches ist die Mannschaft nun nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. So zielstrebig wie dieses Spiel zeigte sich die Mannschaft im Verlauf der gesamten Saison. Die Einzel konnten am Sonntag mit einem Spielstand von 3:1, die Doppel, bestehend aus den Duos Wörz / Hilsenbeck und Reh / Groß konnten mit 1:1 abgeschlossen werden. Dies führte schlussendlich zu einem deutlichen Sieg der Heimmannschaft und zu einem erfolgreichen Saisonabschluss in der diesjährigen Kreisstaffel.

