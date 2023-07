Aufstieg der Herren in die Staffel–Liga

Die Herren 1 Mannschaft der TA SV Unterstadion gewann am Samstag, 15. Juli, auf heimischen Plätzen 5:1 gegen den TC Bad Waldsee 2 und sicherten sich so im vorletzten Spieltag der Verbandsspielrunde den Aufstieg in die Staffel–Liga. Für die TA SV Unterstadion war es der letzte Spieltag.

Mit den Einzelsiegen von Axel Boger, Stefan Kehrle und Heiko Gerner sowie den Doppelsiegen von den Teams Thomas Unsöld/Stefan Kehrle und Axel Boger/Heiko Gerner konnten die Herren den Aufstieg „klar“ machen.

Die Herren belegen somit nach ihrem letzten Verbandsrundenspiel, den ersten Platz ihrer Bezirksstaffel vor den Mannschaften der TA TSG Rottenacker, dem SV Uttenweiler der TA TSV Hochdorf, sowie dem TC Bad Waldsee.