Auf den Spuren der Römer

Die Ortsgruppe Ehinger des Schwäbischen des Albvereines besuchte am 14. Oktober das Limes-Museum in Aalen. Der Limes ist UNESCO-Weltkulturerbe.

Die noch sichtbare Spuren der römischen Besatzung im Ostalbkreis werden hier sehr anschaulich dargestellt. Nach der Wanderung durch die Stadt ging es zum Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“. Die Albvereinler fuhren ins das ehemalige Bergwerk ein und erhielten einen sehr guten Einblick in den Erzbergbau in der Region. Jetzt wird das Bergwerk für Heilzwecke genutzt. Die reine Luft und das Klima im Heilstollen des Besucherbergwerkes in Wasseralfingen können dabei helfen, die Symptome bei Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronischer Bronchitis lindern und ist seit Jahren erprobt. Die absolute Stille im Stollen sorgt zudem für Entspannung bei den Patienten.