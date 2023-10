Vier Fußball-Schiedsrichter für langjährige Tätigkeit geehrt

Zu Beginn der jüngsten Gesamtschulung der Fußball-Schiedsrichtergruppe Blautal-Lonetal im Vereinsheim des FV Asch hat Obmann Roland Groner vier Unparteiische für deren langjährige Tätigkeit geehret. Andreas Blersch vom TSV Bernstadt erhielt für 30-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter die Gruppen-Ehrennadel in Bronze. In seiner Karriere leitete er 1117 Spiele bis hinauf zur Landesliga, und war lange Zeit Mitglied im Ausschuss der SRG Blautal-Lonetal. Für 25 Jahre als Schiedsrichter wurde Marco Heidrich vom SV Lonsee mit der WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet ‐ es ist die höchste Ehrung des WFV für Schiedsrichter. Heidrich pfiff in seiner Laufbahn 989 Spiele und ist aktuell Mitglied im Ausschuss der SRG Blautal-Lonetal. Auf 15 Jahre Tätigkeit als Schiedsrichter blicken Jasper Minne (SV Asselfingen, 618 Spiele) und Rainer Strohm (TSV Laichingen, 430 Spiele) zurück. Sie erhielten für ihre Verdienste jeweils die WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Bronze. Groner bedankte sich bei seinen Schiedsrichtern für die erbrachten Leistungen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.