FV Asch mit nächstem Coup gegen Staig?

Nach drei Spielen ohne Niederlage ist der FV Asch-Sonderbuch eigentlich noch nicht bereit für die Winterpause, geht am Samstag aber dennoch in seine letzte Partie im Jahr 2023. Zu Gast ist er dann beim Tabellenfünften SC Staig.

Mit dem 2:2 gegen Türkspor Neu-Ulm II holte der der FV Asch-Sonderbuch seinen fünften Punkt in den vergangenen drei Spielen, ein Aufwärtstrend ist also deutlich erkennbar. „Wir sind nur teils zufrieden. Türkspor hat einen guten Tag erwischt und war sehr aggressiv. Aber auch wenn es auch dumm hätte laufen können, hatten wir die besseren Chancen. Aber damit können wir leben“, sagt Trainer Thomas Kirsamer. Am Samstag geht es nun zum SC Staig. „Wir sind nicht chancenlos, aber auch nicht der Favorit. Staig hat die letzten drei Spiele gewonnen und ist in guter Verfassung.“ Dabei ist Asch eindeutig der Staiger Angstgegner. „Wir haben uns von Staig zuletzt drei Mal unentschieden getrennt und wollen auch mindestens einen Punkt. Wir brauchen einfach ein weiteres Erfolgserlebnis.“ Fehlen werden dem FV am Samstag Marco Wörz und Jonas Kirsamer. Mit einem Sieg könnte der FV den Anschluss an die Nichtabstiegsränge verringern.

Der 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga im Überblick

SV Offenhausen - TSV Blaustein (Samstag, 12 Uhr), SGM Aufheim/Holzschwang - TSV Langenau, TSV Kettershausen - Türkgücü Ulm, Türkspor Neu-Ulm II - TSV Neu-Ulm, SC Staig - FV Asch-Sonderbuch, SV Asselfingen - TSG Söflingen, SV Jungingen - TSV Bermaringen (alle Samstag, 14.30 Uhr).

