Der FV Asch/Sonderbuch hat noch zwei Chancen zu punkten

Noch zwei Spieltage, dann ist die Winterpause vor der Tür. Für den FV Asch/Sonderbuch Grund genug, um nochmals wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln: Am ersten Rückrundenspieltag empfängt er das Team von Türkspor Neu-Ulm II, das als Tabellenachter noch in greifbarer Nähe ist.

Ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten, dann der Sieg gegen Kettershausen. Der FV Asch/Sonderbuch scheint in seiner brenzligen Lage vor der Winterpause doch nochmals in Schuss zu kommen. „Man merkt, dass wir seit zwei Wochen fast alle Mann an Bord haben, da können wir natürlich anders auftreten“, sagt Trainer Thomas Kirsamer. „In Aufheim waren wir einen Tick besser, gegen Kettershausen hatten wir etwas mehr Glück. Aber dieses Spielglück brauchen wir einfach mal.“ In den zwei Spielen vor der Winterpause, am Sonntag jetzt gegen Türkspor Neu-Ulm II, dann gegen den SC Staig, muss aber weiter gepunktet werden. „Dass was wir in dieser Saison haben wollten, also mehr Spielanteile, ist uns in den vergangenen Partien geglückt. Mit dem vollen Kader jetzt müssen wir gegen Türkspor nachlegen. Auch sie gehören zu den Teams, die gegen den Abstieg kämpfen“, sagt Kirsamer. „Wir haben Respekt vor dem nächsten Gegner, aber jetzt gilt es vor allem zuhause die wichtigen Punkte zu holen. Dann haben wir auch wieder mehr Anschluss an die Nichtabstiegsränge.“

Der 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga im Überblick (Sonntag, 14.30 Uhr):

TSV Bermaringen ‐ SV Asselfingen, FV Asch/Sonderbuch ‐ Türkspor Neu-Ulm II, TSV Neu-Ulm ‐ TSV Kettershausen, Türkgücü Ulm ‐ SGM Aufheim/Holzschwang, TSV Langenau ‐ SV Offenhausen, TSV Blaustein ‐ SV Jungingen, TSG Söflingen ‐ SC Staig.

