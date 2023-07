Anita Hofherr sagt Lebewohl

400 Schülerinnen hatten sich im Spiegelsaal versammelt, um ihrer Konrektorin Lebewohl zu sagen. Nach 31 Jahren Tätigkeit an der Franz–von–Sales–Schule ging Anita Hofherr in den wohlverdienten Ruhestand. Dass ihre Arbeit an der Schule nicht nur ein Job, sondern eine Berufung war, wurde in dieser Stunde überdeutlich. Es flossen reichlich Tränen. Nicht nur bei den Mädchen. Auch Kolleginnen und Kollegen hatten feuchte Augen.

Die Klassensprecherinnen bedankten sich für alles, was ihre Lehrerin für sie getan hat. Dabei überreichten sie ihr persönliche Geschenke. Anita Hofherr schenkte allen Schülerinnen einen Bleistift mit der Inschrift „Franz–von–Sales–Schule echt cool“. Sie ließ ein letztes Mal ihre pastorale Ader durchscheinen und erläuterte den Schülerinnen anhand einer Geschichte, fünf Eigenschaften eines Bleistifts, die den Mädchen Hilfen fürs Leben sein sollen. Schließlich verabschiedete sie sich mit einer Lebensweisheit von Janosch. Auf die Frage: „Herr Janosch, wie verabschiedet man sich?“, antwortete dieser: „Man dreht sich um mit einer Träne im Auge und sagt: Ich geh dann mal.“

Der tosende Beifall der Schülerinnen machten ihr klar, dass sie alles richtig gemacht hat.