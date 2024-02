Die Albvereinsgruppe und die Freiwillige Feuerwehr laden für den Samstag, 17. Februar, zum Funkenfeuer ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Linde in der Blaubeurer Straße . Von dort geht es dann gemeinsam mit Fackeln - diese können am Treffpunkt gekauft werden - in Richtung Windräder zum Festplatz. Gegen 18.30 Uhr wird der Scheiterhaufen angezündet.