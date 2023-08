Telefonbetrüger erbeuten Gold

Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Montag einen Senior im Großraum Amstetten getäuscht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12.45 Uhr bekam ein Senior aus dem Großraum Amstetten einen Anruf einer weinenden Frau. Diese hat noch nicht einmal zu sprechen begonnen, da übernahm wohl ein angeblicher Polizist das Telefonat und gab den Senior an eine angebliche Amtsrichterin weiter. Die Betrügerin sagte, dass der Sohn des Seniors einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei soll eine schwangere Frau zu Tode gekommen sein. Der Senior müsse eine Kaution bezahlen, da der Sohn andernfalls in Untersuchungshaft genommen würde.

Da der Mann nur eine geringe Summe Bargeld Zuhause hatte, fragten die Betrüger nach Gold. Dies bejahte er. Die Betrügerin forderte den Mann auf, das Gold in eine Holzkiste zu packen und diese in eine Stofftasche zu wickeln. Dies tat der Senior. Gegen 15.45 Uhr wurde das Gold von einem unbekannten Mann abgeholt. Der Unbekannte nahm die Stofftasche wortlos an sich und ging wieder. Später flog der Betrug auf. Die Kriminalpolizei Ulm sucht nun nach Zeugen.

Der Abholer soll ein schlanker, junger Mann gewesen sein. Er wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er hat kurze, dunkle, glatte Haare und war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet. Beim Verlassen der Örtlichkeit trug der Unbekannte eine naturweiße Stofftasche mit einem grünen Aufdruck bei sich.

Im Laufe der vergangenen Wochen kam es wiederholt zu „Schockanrufen“ im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Oft geben sich Betrüger am Telefon als Verwandte, meist Tochter, Sohn oder Enkel, oder als ein mit einem Vorgang betrauter Polizeibeamter oder Rechtsanwalt aus und täuschen eine Notsituation vor.

Die Polizei empfiehlt, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten sollte man misstrauisch werden und diesen nicht nachkommen. Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der sollte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird.