Tag des offenen Denkmals bei der Lokalbahn

Nicht nur Kirchen, Burgen und Schlösser hat der Tag des offenen Denkmals zu bieten. Industrie– und Verkehrsdenkmale offenbaren ebenso architektonisch interessante Bauwerke oder regen zum Staunen und Mitmachen an. Beliebt sind vor allem Einrichtungen, die trotz ihres hohen Alters bis heute betriebsfähig erhalten werden konnten und die Besucher erfreuen. Dazu zählen vor allem die Museumsbahnen in Baden–Württemberg mit ihren fauchenden und zischenden Dampflokomotiven und alten Waggons, in denen das Reiseerlebnis längst vergangener Tage auflebt. So zum Beispiel bei der UEF Lokalbahn Amstetten–Gerstetten auf der Schwäbischen Ostalb, eingebettet zwischen Lone– und Brenztal. Am Sonntag, 10. September, werden für Fahrgäste und Besucher Führungen durch die Arbeitsstätten der Museumsbahn in Gerstetten während des Zugaufenthalts angeboten. Der Dampfzug startet in Amstetten Lokalbahnhof um 9.30, 12.30 und 15.30 Uhr, in Gerstetten um 10.50, 13.50 und 16.50 Uhr. Zu– und Ausstiege sind an allen Stationen entlang der Bahnlinie möglich. Informationen und Fahrkarten gibt es online unter www.uef–lokalbahn.de. Auskünfte und Gruppenreservierungen sind per Mail an in[email protected] oder unter Telefon 0151/28855000 erhältlich.