Dino–Tag auf der Lokalbahn Amstetten–Gerstetten

Als Sommerferienprogramm für Daheimgebliebene und Urlauber fährt am Samstag, 12. August, der Historische Dampfzug der Lokalbahn Amstetten–Gerstetten. An jedem Bahnhof gibt es drei Abfahrten, heißt es im Ankündigungstext.

Der Dampfzug startet in Amstetten Lokalbahnhof um 9.30, 12.30 und 15.30 Uhr sowie in Gerstetten um 10.50, 13.50 und 16.50 Uhr. Zu– und Ausstiege sind an sämtlichen Stationen entlang der Bahnlinie möglich. Zu einer freien Fahrt eingeladen sind alle Kinder, die einen Dinosaurier als Spielzeug mitbringen. Gleichwertig sind auch Drachen gern gesehen.

Alle Informationen und Fahrkarten gibt es unter www.uef–lokalbahn.de. Auskünfte und Gruppenreservierungen können per Mail an [email protected] oder unter der Mobilfunknummer 0151/28855000 erfolgen.