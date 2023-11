CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer besucht Unternehmen Lederer

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer vom Wahlkreis Ulm hat die Gemeinde Amstetten besucht. Auf Initiative von Hermann Eberhardt, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Amstetten-Lonsee, informierte sie sich im Unternehmen Lederer über deren Produktion.

Beatrice Lederer, geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens Lederer, erläuterte, wie die Produktion der Elastik Garne erfolgt und machte umfangreiche Ausführungen über die Philosophie ihres Unternehmens.

Vor Jahrzehnten wurden laut Pressemitteilung nahezu ausschließlich Elastik Garne für den Modesektor hergestellt. Diese werden nun aber vorwiegend in Fernost produziert. Lederer stellt heute hochwertige Elastik Garne für den medizinischen Bereich und für die Industrie her.

Das Unternehmen hat nur noch den Standort Amstetten und konzentriert hier die Produktion in der Region. Auf 20.000 Quadratmeter produzieren 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 50.000 Spindeln die Elastik Garne.

Beatrice Lederer erläuterte einen Herstellungsprozess der Elastik Garne. Es handelt sich um elastisch umwundene Garne. Beim Umwindeprozess wird das verstreckte Elastan durch eine Hohlspindel geführt und mit dem auf der Scheibenspule befindlichen Rohstoff umwunden und auf einen Garnträger gespult. Durch die Einstellung der technischen Parameter wie der Verstreckung, der Drehungen pro Meter sowie des ausgewählten Rohstoffes wird die Eigenschaft des Umwindegarns bestimmt. Die Spindeln drehen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 23.000 Umdrehungen pro Minute. An manchen Spindeln sind die einzelnen Fäden so dünn, dass sie kaum mit dem Auge gesehen werden können.

Zum Thema Nachhaltigkeit sagte die Lederer, dass sie als mittelständisches Unternehmen Verantwortung tragen für Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt. Die qualitativ hochwertigen Produkte werden ausschließlich am Standort Amstetten und damit in Deutschland und in der Region produziert.

Im ökologischen Bereich hat das Unternehmen bereits 2009 eine große Photovoltaik Anlage installiert. Die Beleuchtung ist auf LED umgestellt und die Motoren laufen frequenzgesteuert stromsparend. In der Produktion werden keine umweltgefährdenden Öle und keine schädlichen chemischen Substanzen eingesetzt.

Es werden auch Flüchtlinge beschäftigt, damit sie eine Chance zur Eingliederung und Integration erhalten.