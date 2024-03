„Am Ende steht ein Anfang!“

Ganz im Zeichen der aufbrechenden Natur stand der Titel für unseren Gottesdienst am 13. März 2024 in der ev. Stadtkirche. Die Symbolik der zurzeit noch ruhenden Natur, zugleich neu aufbrechend, stand sinnbildlich für den Trauerprozess Vieler, aber auch für unseren Glauben an das Weiterleben nach dem Tod. So thematisierte Diakon Gaschler, ausgehend von der Offenbarung 21, 5 „Siehe ich mache alles neu!“ - deutlich unsere Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Als Hoffnungszeichen durften alle Gottesdienstgäste einen Fliederbuschzweig mit Knospen mitnehmen. Besonders schön war es, dass am Ende des Gottesdienstes sich jeder der wollte am Altar persönlich segnen lassen konnte um gestärkt und mit neuer Kraft im Alltag weiter zu gehen.

Im Anschluss gab es das Angebot zu einem offenen Austausch im Jugendheim zur Begegnung bei Tee und Gebäck das gerne angenommen wurde.

Wir danken dem Team der Hospizgruppe, Pfarrer Striebel und Diakon Gaschler für einen Lebensbejahenden und Mut machenden Gottesdienst. Neben den offenen Angeboten der Trauerspaziergänge und unserem Trauerkaffee, können Sie uns auch für persönliche Trauergespräche kontaktieren. Mehr Infos auf unserer Website oder Tel. 07391/754176