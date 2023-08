Das Ehinger Bauunternehmen Brotbeck plant aktuell ein neues Projekt im Ehinger Alb–Teilort Altsteußlingen direkt an der Ortsdurchfahrt. Geplant sind 16 Wohnungen und eventuell sogar eine Geschäftseinheit für einen Bäcker oder Nahversorger.

Bauvoranfrage gestellt

„Die Bauvoranfrage ist gestellt“, sagt Siegfried Brotbeck vom Bauunternehmen, wohl wissend, dass es gerade in den Dorfkernen auch darum geht, die immissionsschutzrechtlichen Richtlinien einzuhalten. Hier geht es vor allem darum, dass neue Wohnbebauung in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben erlaubt wird.

Ein Thema, das die Politik seit Jahren versucht, in sinnvolle Bahnen zu lenken, um so der Nachverdichtung in den Ortskernen auf dem Land neue Möglichkeiten einzuräumen.

Optimal für Nahversorger

„Das Landratsamt hat hier auch mittlerweile mehr Spielraum“, erklärt Brotbeck. Das alte landwirtschaftliche Gebäude auf dem Grundstück ist bereits abgerissen, das Gelände ist zum Bauen hergestellt, wie Brotbeck sagt. „Sobald wir in Sachen Bauvoranfrage grünes Licht erhalten, legen wir mit den konkreten Planungen los.“ Dabei schwebt Brotbeck neben den 16 Wohneinheiten auch ein Gebäude für klassische Nahversorgung auf der Alb vor.

„Ich denke da an einen Bäcker oder sogar einen Nahversorger, der ganz ohne Personal auskommt. Solche Läden gibt es ja immer häufiger“, so Brotbeck. Gerade die Lage direkt an der Ortsdurchfahrt und Bundesstraße 465 sieht der Bauunternehmer als optimal für einen Nahversorger.