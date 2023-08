Ortschaftsrat informiert sich über Baufortschritte

(kö) — Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses und der Feuerwehr in Altsteußlingen geht voran. Die Gewerke greifen zwar nicht so nahtlos ineinander wie es wünschenswert wäre, meinte Ortsvorsteher Josef Huber bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Aber es sei normal, wenn ein Handwerker hinterherhinke, dass dann der auf ihn folgende nicht bei einer Verzögerung sofort zur Verfügung stehe, sondern derweil auf einer anderen Baustelle arbeite. „Wir haben eine gute Bauleitung, es läuft fast programmgemäß“, sagte Huber. Aus dem gewünschten Einzugstermin im Herbst wird wohl der Februar 2024.

Bei einem Vororttermin auf der Baustelle erklärte Huber: „Die Elektroarbeiten sind abgeschlossen, nächste Woche kommen im Dorfgemeinschaftsraum die Fenster: Das Flachdach für diesen Teil des Gebäudes fehlt noch, das über der Feuerwehr ist fertig, es fehlt noch die Begrünung.“

Die Sanitäranlagen und Fußbodenheizung sind eingebaut, der Estrich kann kommen. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, die überschüssige Wärme wird ins Netz eingespeist. Angenehm warm war es an dem kühlen Abend im Feuerwehrschulungsraum im ersten Stock.

Die Einzelheiten für den Feuerwehrbereich hat die Bauleitung mit der Feuerwehr festgelegt. Alles sei sehr zweckmäßig, so Huber. Die Feuerwehr hat eigene Stühle, aber ähnliche wie für den Dorfgemeinschaftsraum, sodass man sich gegenseitig aushelfen kann. Die Tische sind gleich, zum Zusammenklappen und stapelbar. Die Küchenzeilen sind unten im Dorfgemeinschaftsraum und oben bei der Feuerwehr auch gleich.

Zuvor hatte der Ortschaftsrat die Feldwege in Augenschein genommen. „Die Wege sind grundsätzlich in gutem Zustand. Wir sind mitteltechnisch etwas eingeschränkt, mit den bisher gewährten Mitteln können wir weniger Meter Wege richten. Wir haben daher Mittelerhöhung beantragt“, sagte Huber. Die zwei Pappeln am Franzosenbad sind voller Mispeln, die die Bäume so geschwächt haben, dass sie gefällt werden müssen, war sich der Ortschaftsrat einig. Damit ein Lkw die Lange Furchen in Briel wieder passieren kann, müssen dort Äste entfernt werden. „Das gilt als Pflegemaßnahme“, sagte Huber.

Das Glasfaserkabel in Briel ist eingeblasen bis zum Hausanschlusspunkt. Die Maßnahme wird über die Graue Fleckenförderung bis zu 99 Prozent gefördert.

Für den Abriss des Hauses St. Anno Straße 3 ist Anfang Oktober vorgesehen, die Firma Brotbeck als günstigster Bieter wird ihn vornehmen.

Eine erfreuliche Nachricht hatte sich Ortsvorsteher Huber für den Schluss aufgehoben. Die Sanierung der B 465 ist abgeschlossen, nun muss noch die Freigabe erfolgen.