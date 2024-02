Klare Perspektiven beim Neubau des Gemeindehauses

- Im Rahmen eines Rundgangs durch die Baustelle hat Ortsvorsteher Josef Huber am Montag den Ortschaftsräten und einigen Vertretern der Öffentlichkeit die Baustelle des Gemeindehauses erläutert. Für Fertigstellung und Eröffnung nannte er klare Perspektiven.

Ortsvorsteher Huber zeigte sich von den Arbeiten der am Neubau des Gemeindehauses beteiligten Firmen positiv beeindruckt. Im Rückstand sei allerdings der Stromanschlusskasten, der ursprünglich im Januar geliefert werden sollte. Insgesamt fiel das Fazit des Ortsvorstehers jedoch positiv aus, zumal die Kosten des Neubaus im Vergleich zu einer Sanierung des Alten Schul- und Rathauses geringer ausfallen. Auch darf sich die Stadt Ehingen über eine Förderung für die im Gebäude integrierte Feuerwehr freuen. Wenngleich die Generation Ü-70 dem abgerissenen Vorgängergebäude wohl ein Tränchen hinterherweint, scheinen die Vorteile des Neubaus deutlich zu überwiegen. Mit seiner Fassade aus Holz und Glas wertet das Gebäude, das aktuell noch hinter einem Bauzaun schlummert, bald schon das Ortsbild auf.

Der großzügig ausgelegte Dorfgemeinschaftsraum wird zeitnah mit einem Parkettboden ausgestattet. Die Holzdecke ist als Akustikdecke bereits eingebaut. „Bei Veranstaltungen können sich die Leute gut unterhalten“, versprach Ortsvorsteher Huber. Licht und Lüftung sind unauffällig in die Decke integriert. Ergänzt werden noch Rollos sowie im Innenbereich ein Beamer und eine Leinwand. Das Stuhllager befindet sich in einem Nebenraum, von wo aus die Stühle in den Saal gefahren werden können. Im Nebenraum wird eine Teeküche ergänzt, Warmwasser kann mittels Durchlauferhitzer hergestellt werden. Im vier auf vier Meter großen Raum der Ortsverwaltung konnte der Parkettboden bei der Besichtigung bereits bewundert werden. Fertig versiegelt ist auch der Sichtbeton. Ein barrierefreies Behinderten-WC ist vorhanden. Neben dem Damen-WC befindet sich im Gebäude auch ein Herren-WC, das beidseitig zugänglich ist. So haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr einen eigenen Zugang zum WC. Im Umkleideraum werden noch Spints eingebaut, die Ausstattung für die Feuerwehr sieht ferner eine Meldezentrale vor. Direkt angeschlossen ist die Fahrzeughalle. Das am 8. Januar abgeholte neue Feuerwehrfahrzeug befindet sich vorläufig noch in Ehingen.

Im Obergeschoss konnte der ebenfalls mit einer Akustikdecke versehene Schulungsraum der Feuerwehr besichtigt werden, in den ein großer Bildschirm, eine Teeküche und ein Schreibtisch für den Kommandanten eingebaut werden. Der bereits eingebrachte Parkettboden wird noch geschliffen und versiegelt. Auf dem Pultdach befindet sich eine Photovoltaikanlage, das Flachdach der Feuerwehrgarage wird begrünt. Die zeitgemäße Auslegung des Gebäudes wird durch eine Wärmepumpe unterstrichen. Diese soll Ende Februar/Anfang März eingebaut werden. Ortsvorsteher Huber hofft, dass der Hausanschlusskasten in den nächsten Tagen eintrifft, zumal dieser auch für die Lüftung des Gebäudes notwendig ist. Ein separater Raum im Obergeschoss dient als Registratur, Archiv und Lager. In wenigen Tagen wird der Schreiner die Türen einsetzen. Der Maler kann hiernach seine Restarbeiten erbringen. Die Außenanlagen sind bereits in Bearbeitung und sollen nach dem Einbau der Wärmepumpe fertiggestellt werden. Ortsvorsteher Huber sagte, „die Pflasterarbeiten wollen wir erst nach dem Einbau der Wärmepumpe vornehmen, da diese sehr schwer ist und die frische Pflasterung nicht beschädigen soll“. Huber rechnet mit einer Inbetriebnahme des Gebäudes noch im März. Da Baubeginn im August 2022 war, hat sich die Bauzeit auf gut eineinhalb Jahre erstreckt. Am 15. Mai plant Huber für 18.30 Uhr mit einem Festakt und dem offiziellen Einzug ins Gebäude. Am Pfingstsonntag, den 19. Mai folgt ein Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit. Mit den Vereinen habe es insoweit bereits Abstimmungsgespräche gegeben.