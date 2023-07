Eine Reparatur genießt absolute Priorität

Derzeit melden die Teilorte bei der Großen Kreisstadt Ehingen die benötigten Haushaltsmittel für das kommende Jahr und für Vorhaben innerhalb der Teilorte an. Vergangenen Montag trafen sich Ortsvorsteher Michael Mouratidis und der Ortschaftsrat von Altbierlingen, um über die Anmeldung der Gelder zu beraten. Auf dem ersten Platz der Altbierlinger Prioritätenliste steht die Reparatur der defekten Verdolung eines Bachlaufs, die bei einer sogenannten Kanalbefahrung festgestellt wurde. Da der Wasserdurchlauf deutlich verengt ist, muss sie unbedingt repariert werden.

Der weitere Ausbau des Hochwasserschutzes und die Erstellung von Wasserrückhalteflächen, gemäß der vorhandenen Hochwasser–Risikokarte, außerhalb des Ortes sowie die Sanierung der Fassade auf der Nordseite des Altbierlinger Rathauses sind weitere Vorhaben in Altbierlingen, für die Mittel im Haushalt der Stadt Ehingen bereitgestellt werden sollen. Außerdem soll der Feldweg zwischen Griesingen und Altbierlingen, der zum Teil bereits saniert ist, jetzt weiter repariert werden. Und für die ganze Pfarrei wird Altbierlingen auch die Erneuerung des Fußbodens im Jugendraum in der Halle in Kirchbierlingen in die Anmeldung der Haushaltsmittel aufnehmen.

Am 2. September wird in Altbierlingen der Feuerwehrhock und das Eingemeindungsfest stattfinden. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Feuerwehr und Ortsverwaltung sind gerade mitten in den Planungen“, sagte Ortsvorsteher Mouratidis und betonte, dass freiwillige Helfer gerne willkommen sind und sich bei ihm melden können.

Mouratidis berichtete zudem, dass die 3D–Rechen für den Hochwasserschutz jetzt montiert sind und dass , um den Abfluss des Oberflächenwassers bei Starkregen zu verbessern, Wasserrückhalteflächen vorgesehen. „Dazu wird am 7. September eine Infoveranstaltung stattfinden“, so der Ortsvorsteher. Dabei werden das Ingenieurbüro und das Bauamt verschiedene Lösungen vorstellen.

Aus der Verbandsversammlung der Griesinger Wassergruppe berichtete der Ortsvorsteher, dass der Verband, trotz hoher geplanter Investitionen, ohne Kredite auskommt und eine Analyse des Trinkwassers ergaben hat, dass 2022 alle Grenzwerte eingehalten wurden.