Alpentour 2023 RSC Phönix Ehingen

Anfang Juli war der RSC Phönix Ehingen wieder für eine Woche mit dem Rennrad unterwegs. Elf Rennradfahrer waren zwischen dem Brenner und Gardasee in Italien auf Tour. In sieben Etappen führte die Strecke über rund 650 Kilometer und knapp 14.000 Höhenmeter. Es standen so bekannte Pässe vom Giro d´Italia wie das Penser Joch (2211m), Stilfser Joch (2757m) und der Passo del Mortirolo mit 1852m auf dem Programm. Ergänzt wurde die Pässe–Tour durch viele weniger bekannte, aber deshalb nicht einfacher zu fahrende Anstiege. Zum Teil gingen die Auffahrten über 23 Kilometer bis zur Passhöhe und verlangten bei Steigungsprozenten von bis zu 18 Prozent den Fahrern doch einiges ab. Aber dank des guten Wetters und der schönen Umgebung relativierte sich die Anstrengung wieder. Einen Tag war das Wetter dann doch nicht auf unserer Seite, die sechste Etappe fiel wegen schweren Gewittern aus.

