Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbands steht

Der Wirtschaftsplan der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I Allmendingen ist beschlossen und umfasst als Hauptinvestition des aktuellen Jahres den Trinkwasserleitungsbau im geplanten neuen Allmendinger Wohngebiet „Alte Gärtnerei“. Um die Neubauten an das Trinkwasserversorgungsnetz anschließen zu können, sind Kosten in Höhe von 63.000 Euro in den Zweckverbandshaushalt eingestellt. Die Vertreterzahl in der Zweckverbandsversammlung wird reduziert. Allmendingens Verbandsvertreter Leonhard Sontheimer fragte nach der Verwendung des „Wasserpfennigs“.

In Erträgen und Aufwendungen umfasst der Wirtschaftsplan 186.000 Euro, wovon 60.000 Euro für den Materialaufwand, 9000 Euro für Personalaufwand, 33.000 Euro an Abschreibungen und 83.000 Euro für sonstige betriebliche Aufwendungen benötigt werden. Es wird kein Kredit benötigt. Gesenkt werden kann die vorläufige Umlage für die beteiligten Gemeinden Ehingen, Altheim und Allmendingen auf 52 Cent pro Kubikmeter Wasserverbrauch. Diese Umlage hatte im Vorjahr 59 Cent betragen und davor 49 Cent. Es wird mit einer Wasserverbrauchsmenge im Umfang von 350.000 Kubikmetern, wie in den beiden Vorjahren, gerechnet. Nur 2021 und 2020 lag der Verbrauch etwas höher. Zum Jahresende wird mit liquiden Mitteln in Höhe von knapp 82.000 Euro gerechnet.

Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann sprach in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender die Hoffnung aus, dass die Strompreise sich möglichst „nicht gravierend ändern“ mögen, damit das Zahlenwerk in der jetzigen, von Verbandspflegerin Salina Zoller vorgetragenen Form Bestand hat. Zum Jahresende werde sich eben zeigen, ob der Zweckverband wirklich ohne Darlehen auskommt. Wie berichtet, wurde im Vorjahr auf Stromkäufe auf dem Strom-Spotmarkt umgestiegen, was sich teils sogar in Gelderstattungen äußerte. Die Trinkwasserpumpen benötigen am Tag etwa acht Stunden lang Strom.

Angepasst wurde die Verbandssatzung. Zum 1. Juli wird die Zahl der Sitze in der Verbandsversammlung reduziert. Auf Vorschlag des Allmendinger Zweckverbandvertreters Michael Schach geschieht dies deutlicher als von der Verwaltung vorgeschlagen. Gibt es bisher zwölf Allmendinger Vertreter (75 Prozent), so reichen bald acht Allmendinger aus. Drei Altheimer Sitze werden auf zwei reduziert. Ehingen hat weiterhin einen Vertreter. Schach begründete seinen Vorschlag mit spürbarer Einigkeit im Gremium, das stets in kürzester Zeit zu einstimmigen Beschlüssen komme. Er sei überzeugt, das werde so bleiben.

Teichmann meinte, „es ist sowieso schwer, Leute für die Ortsgremien zu finden, dann haben diese einen Termin weniger wahrzunehmen“. Satzung und Wirtschaftsplan wurden einstimmig in Anwesenheit des Ehinger Oberbürgermeisters Alexander Baumann und Altheims Bürgermeister Andreas Schaupp gefasst. Teichmann erinnerte an den Kauf des Notstromaggregats im Vorjahr. Ausgestattet ist dieses mit Lichtmast und auf einen Anhänger montiert. Damit es bei Bedarf rasch eingesetzt werden kann, sind regelmäßig Übungen erforderlich. „Diese finden statt“, sagte der Zweckverbandsvorsitzende.

Eine der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist das Wasserentnahmeentgelt, auch „Wasserpfennig“ genannt, in Höhe von 37.000 Euro, zehn Cent pro entnommenem Kubikmeter Wasser. Nach der Verwendung dieses „Wasserpfennigs“ fragte Leonhard Sontheimer, von Beruf Landwirt. Ihm sei im Verlauf der Jahre aufgefallen, dass die Gemeinde diesen „Wasserpfennig“ in steigender Weise stets ans Land bezahle, aber immer weniger davon als Erstattung bei den Landwirten ankomme, deren Engagement als wasserschonende Bewirtschafter der Felder damit honoriert werden solle. Es geht um zugelassene Pflanzenschutzmittel und weniger Düngereinsatz. Sontheimer machte die Rechnung auf, trotz doppelter Wirtschaftsfläche nur halb soviel Erstattung als früher zu erhalten, weil die Kriterien verengt worden seien. Wer nun der Nutznießer des „Wasserpfennigs“ sei, wollte er wissen. Das entziehe sich seiner Kenntnis, räumte Teichmann ein. Diese Umlage ans Land fließe in den Landeshaushalt, schlussfolgert der Zweckverbandsvorsitzende. Sontheimer sagte einen bekannten Satz: „Was man einmal eingeführt hat, kriegt man dann nicht mehr weg.“ Auf der Internetseite des Landesministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft fand die SZ als Verwendungszweck das Stich „Hochwasserschutz“. In Baden-Württemberg wird das Wasserentnahmeentgelt seit 1988 erhoben.