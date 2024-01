Weniger Geburten in Allmendingen

Einen kleinen statistischen Rückblick auf das Jahr 2023 gab Bürgermeister Florian Teichmann im Gemeinderat. „Letztes Jahr gab es 22 Eheschließungen in Allmendingen“, erklärte er. Außerdem gab es 48 Todesfälle im Ort zu beklagen.

Im vergangenen Jahr wurden 44 Kinder geboren, die in der Gemeinde leben. „Der Schnitt ist allerdings zurückgegangen“, betonte der Bürgermeister. In den Jahren 2022/23 habe es deutlich weniger Geburten gegeben als zwischen 2018 und 2021. „Die Geburten sind um elf Kinder im Schnitt zurückgegangen.“ Warum das so ist, darüber könne man nur spekulieren, so Teichmann. Vielleicht sei der Geburtenrückgang aber eine Reaktion auf die vielen Krisen, die es in letzter Zeit gab, erklärte er.