Das Feuerwehrhaus auf den Lutherischen Bergen ist nahezu fertiggestellt. Der moderne Bau ist nicht nur für die Arbeit der Feuerwehr ein Meilenstein — er beeindruckt auch mit seinem Äußeren.

Die Investition der Gemeinde Allmendingen hat zur Folge, dass den Feuerwehrleuten aus Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen von nun an manches zur Verfügung steht, was vorher schmerzlich vermisst wurde.

Fährt man auf der Weilerstraße von Grötzingen Richtung Weilersteußlingen, fällt der Neubau sofort ins Auge. Nicht nur wegen seiner ansprechenden Architektur, sondern weil das Haus noch einsam im Gewerbegebiet Winkeläcker steht. Auffällig ist bereits die Trafostation an der Straße — sie wurde von Netze BW in Absprache mit der Gemeinde als Feuerwehrauto gestaltet. Glatter Beton dominiert das Äußere des Feuerwehrhauses, das Richtung Fahrzeugtor immer höher wird und sich auch schräg gegen die Felder zu neigen scheint.

Die neue Sirene des Feuerwehrhauses. (Foto: Prandl )

„112“ ist oben rechts und links der Tore im Beton vertieft zu lesen. Optisch ebenfalls ansprechend sind rote Fassadenplatten an mehreren Stellen. Alles wirkt dynamisch. Steht man direkt vor den Toren, scheint es — wegen der Schrägen –, als würde sich das Gebäude in die Landschaft hinein öffnen.

Hohe Investitionskosten

Baubeginn war im Mai 2022. Die Kostenberechnung für den Neubau lag bei 1,77 Millionen Euro. „Da kommen wir am Ende etwa hin. Es müsste auf Null rauskommen“, sagt Johannes Braun, Technik–Amtsleiter der Gemeinde Allmendingen. Natürlich sei es in Zeiten steigender Kosten spannend geworden. Aber letztlich habe man Glück gehabt: Manches sei teurer geworden, anderes günstiger. „Und vieles wurde durch Eigenleistung kompensiert.“

Drei Standorte hätten keinen Sinn gemacht und hätten auch einen höheren Kostenaufwand bedeutet. Johannes Braun

So haben die Feuerwehrleute etwa die Pflasterarbeiten vor dem Gebäude selbst in die Hand genommen. „Die Pflasterarbeiten sind so gut wie fertig“, sagt Braun. Ein zusätzlicher Wunsch sei nun aber ein kleiner Fußweg zur Wasserstelle — das werde noch umgesetzt.

Bis zum Jahr 2016 hatte jeder der drei Allmendinger Teilorte auf den Lutherischen Bergen noch seine eigene Wehr, dann haben sich die Wehren zusammengeschlossen. Schon vorher seien Gedanken über ein gemeinsames Gerätehaus aufgekommen, sagt Thomas Baur, Gesamtkommandant der Feuerwehr Allmendingen und Kommandant der Abteilung Lutherische Berge. Der Zusammenschluss der Wehren habe das Ziel eines gemeinsamen Gerätehauses bekräftigt.

„Drei Standorte hätten keinen Sinn gemacht und hätten auch einen höheren Kostenaufwand bedeutet“, so Baur. Notwendig wurde der Zusammenschluss vor allem, weil die Tagesverfügbarkeit auf dem Land immer mehr abnehme. Die Feuerwehrleute seien in verschiedenen Großbetrieben beim Arbeiten und ihre Wohnsitze auf die drei Orte verteilt. Das Feuerwehrfahrzeug müsse aber stets mit fünf bis sechs Personen besetzt sein, erklärt Baur.

Man habe keinen wirklichen Aufenthaltsraum, keine Möglichkeit für Schulungen. Es gebe nicht mal ein eigenes Domizil, wo man die Feuerwehrkleidung unterbringen kann. Bisher mussten die Kameraden alles zuhause aufbewahren. „Das entspricht nicht mehr der Zeit.“

Blick in die Fahrzeughalle. Ist ein Tor vollständig geöffnet, leuchtet eine Ampel grün auf. (Foto: Prandl )

Bis jetzt hat die Feuerwehr auf den Lutherischen Bergen als Standort lediglich eine Garage in Weilersteußlingen mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF–W). Bei Bedarf gibt es auch noch Anhänger in Ennahofen. „Das, was man jetzt hat, entspricht nicht dem Bedarf“, sagt Baur.

Mit dem neuen Feuerwehrhaus „müssen die Leute bei einem Alarm nicht mehr zuerst nach Hause und die Ausrüstung holen, sondern kommen direkt ins Gerätehaus“. Bisher habe es auch keine Möglichkeit gegeben, die Schuhe nach einem Einsatz zu reinigen um eine Kontaminationsverschleppung ins Private zu verhindern. Auch das wird sich mit dem neuen Feuerwehrhaus ändern.

„Für uns ist es ein Quantensprung“, betont Baur. Auch könnten die Kameraden jetzt übers ganze Jahr etwas gemeinsam machen, bisher war das auf die wärmeren Monate beschränkt. Denn die Garage in Weilersteußlingen habe keine Heizung.

Geruch nach frischem Beton

Im Oktober soll das neue Feuerwehrhaus in Betrieb genommen werden. Beim Betreten des Baus riecht es nach frischem Beton. Gleich rechts geht es zu den Umkleiden. Rote Spinde für 42 Feuerwehrmänner und -frauen stehen hier bereit. Jeder Spind hat oben ein kleines Extrafach, das mit einem vierstelligen Zahlencode gesichert werden kann.

Empfohlene Artikel Feuerwehrhaus Neues Fahrzeug für die Allmendinger Feuerwehr q Allmendingen

Durch einen Einwurfschlitz kann man ganz leicht den Geldbeutel darin verschwinden lassen — „wenn es mal schnell gehen muss“, erklärt Braun von der Gemeindeverwaltung. Eigentlich war ein schwerer Vorhang geplant, um Männer und Frauen beim Umkleiden zu trennen.

Doch der Fachdienst Umwelt– und Arbeitsschutz des Landratsamts habe Bedenken geäußert, da man den Vorhang hätte ganz leicht zur Seite schieben können, um die Trennung zu umgehen, so Braun. Nun sollen Spindschränke als Trennung fungieren. Die Sanitärbereiche für Mann und Frau sind natürlich in verschiedenen Räumen untergebracht.

Johannes Braun, Amtsleiter Technik der Gemeinde Allmendingen, zeigt die neuen Spinde für die Feuerwehrleute. (Foto: Prandl )

Aktuell gibt es eine Feuerwehrfrau auf den Lutherischen Bergen — sie wird die Abteilung aber wegen eines Ortswechsels demnächst verlassen, erklärt Kommandant Baur. Insgesamt gebe es 35 Feuerwehrleute auf den Lutherischen Bergen, das neue Haus ist für rund 40 ausgelegt. Sieben Neuzugänge gebe es in diesem Jahr — derzeit machen sie die Grundausbildung. So viele Neuzugänge, das komme „nicht alljährlich vor“.

Von der Umkleide geht es direkt in die Fahrzeughalle, die Platz für zwei Fahrzeuge bietet. Zwei Boxen seien nach DIN–Norm nötig und auch, um zuschussfähig zu sein, erklärt Baur. Neben dem jetzigen Fahrzeug, das in Weilersteußlingen steht, wird hier bald auch das Löschgruppenfahrzeug (LF 8) aus Allmendingen stehen, sobald dort das neue LF 20 angeschafft ist. In der Halle hängen dicke Schläuche von der Decke.

Einen Funkraum hatten wir bisher gar nicht. Thomas Baur

Sie gehören zur Abgasabsauganlage — sie lassen sich an den Auspuff anstecken und sorgen dafür, dass keine Abgase verteilt werden. Wenn alle Kameraden im Fahrzeug sind und es sich in Bewegung setzt, trennt sich der Schlauch automatisch. Die Schläuche sorgen im Übrigen dafür, dass das Druckluftbremssystem im Fahrzeug stets gefüllt ist. Das Betätigen eines Schalters genügt, dass sich ein Tor öffnet. Ist es auf, leuchtet eine grüne Ampel.

Neuer Gastank

Hier, bei den Fahrzeugen, gibt es nun auch eine Anlage, um die Stiefel zu reinigen. Seitlich über den Autos gibt es zudem eine Lagerbühne — das Geländer haben die Feuerwehrleute in Eigenarbeit errichtet. Türen darunter führen zur Werkstatt und auch zur Gastherme. „Es wurde extra ein Gastank fürs Flüssiggas geliefert“, erklärt Amtsleiter Braun. „Für Erdgas gibt es hier keinen Anschluss.“

Natürlich habe es Diskussionen darüber gegeben, welche Heizung die beste wäre. Braun bezeichnet die Entscheidung fürs Flüssiggas als „gute Lösung“. Mit Gas kriege man hier schneller Wärme her, wenn Bedarf da ist. Eine Pelletanlage etwa hätte zu viel Platz benötigt.

Auf der anderen, der niedrigeren Seite des Gebäudes, befindet sich ein Funkraum Richtung Straße. Eine große Steckdosenleiste und Schränke sind bereits vorhanden. „Einen Funkraum hatten wir bisher gar nicht“, erklärt Kommandant Baur, eigentlich sei das Standard. Nun werde gleich der digitale Funk eingebaut. In den nächsten Raum kann man vom Flur aus durch Glaswände hineinsehen.

Es ist ein großer Schulungsraum, der auch für das kameradschaftliche Beisammensein genutzt wird. Ein Holztisch mit einer Eckbank steht hier bereits, gebrauchte Stühle werden noch vom Allmendinger Trauzimmer herbeigeschafft, im nächsten Raum befindet sich eine kleine Küche. Vom Schulungsraum aus kann man eine gepflasterte Terrasse betreten.

Von hier aus sieht man auch den Zugang zum Löschwassertank, in den 50 Kubikmeter Wasser passen. Er wird mit Regenwasser gefüllt und hat bei der Anlieferung die gesamte Länge eines Sattelschleppers ausgefüllt, erzählt Braun. Bisher gab es für die Feuerwehrleute nur Löschteiche oder auch ehemalige Güllegruben, erklärt der Weilersteußlinger Baur.

Nicht nur als Puffer dient der Wassertank. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir mit Wasser üben, ohne Trinkwasser zu verwenden“ — denn bisher habe man für Übungen vor allem das Hydrantennetz genutzt. Neu ist auch die Sirene vor dem Feuerwehrhaus, mit digitalem Empfänger, die man in allen drei Orten hören wird. Außerdem ist auf dem Dach des Hauses eine PV–Anlage installiert.

Bis zur Einweihung sind es nur noch kleinere Arbeiten, die erledigt werden müssen. Von der Decke hängt noch das eine oder andere Kabel. Richtung Straße sieht man teilweise noch Dämmwolle. Hier wird die Ehinger Firma Schuhmacher noch die restlichen roten vorgehängten Fassaden anbringen. Die Feuerwehrleute werden die Baureinigung übernehmen und noch die eine oder andere Fuge zumachen. Die Gartenarbeiten werden später erledigt.