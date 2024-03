Vorstand des TSV Allmendingen stellt sich neu auf

Knapp 90 der fast 1000 Mitglieder des Turn- und Sportvereins Allmendingen (TSV) versammelten sich am Freitag zur jährlichen Mitgliederversammlung in der vereinseigenen Sportgaststätte. Diese konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr erfolgreich mit einem neuen Pächter, der Familie Tahiri, eröffnet werden.

Dafür hatte der Verein 45.000 Euro in den Umbau des Gastraums sowie der Küche nach Vorstellung des Pächters investiert, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Wobei die Umbaukosten durch Unterstützung ansässiger Firmen und große Eigenleistungen von knapp 30 Mitglieder von ursprünglich veranschlagten 150.000 Euro reduziert werden konnten. Besonders hervorgehoben wurde laut Mitteilung der Einsatz von vier Mitgliedern, die sogar täglich den Verein beim Umbau unterstützten, um den mit den Pächtern vereinbarten Eröffnungstermin der Pizzeria Ristorante „da Remi“ mit nur einer Verschiebung Ende Juli zu ermöglichen.

Sicherlich ist der nun täglich befeuerte Holzpizzaofen das Highlight der neugestalteten Gaststätte, aber auch die Schanktheke und andere Wände wurden mit Steinfurnier verkleidet, ein Wandbild von Positano, die Akustikelemente an der Decke sowie die LED-Lichttechnik mit dem neu verdrahteten Schaltschank prägen nun den frisch gestrichenen Gastraum.

Weiter wurde in der Versammlung darüber informiert, dass im Juni die bestehende Flutlichtanlage durch eine neue LED-Anlage ausgetauscht wurde. Hierdurch kann die benötigte Leistung von 20.000 Watt auf 7000 Watt reduziert werden. Der TSV Allmendingen hat als einer der ersten Vereine in der Umgebung eine solche Flutlichtanlage und bietet in den dunklen Trainingsmonaten seinen Sportlern sehr gute Trainingsbedingungen. Neben der Flutlichtanlage wurde im Stadion auch noch eine digitale Anzeigetafel installiert.

Der Hauptkassier konnte die Versammlung mit seiner gewohnt lockeren Art die Zahlen der Kassen verständlich vermitteln. Dennoch musste er ein reduziertes Pro-Kopf-Kapital verkünden, dies liegt aber an den letztjährigen Investitionen und auch gestiegenen Mitgliederzahlen. Die Kassen wurden am 21.Februar im Sportheim von den Kassenprüfern geprüft und es wurden keine Beanstandungen gefunden. Somit hatte der Bürgermeister Teichmann leichtes Spiel und schlug der Versammlung vor, die Vorstandschaft zu entlasten, was auch so erfolgte.

Aus den Jugendbereichen des TSV wurde von einer guten Stimmung und erfreulich stark gestiegenen Teilnehmerzahlen in den Abteilungen Fußball, Turnen und Tennis berichtet. Einen besonderen sportlichen Erfolg erreichte laut Pressemeldung der Allmendinger Kickboxer Elmir Taljevic mit der deutschen Meisterschaft. Damit war Elmir, trainiert von Josip Nikolic und Hamza Sirvo - selbst ehemalige Deutscher Meister und Europameister, für die vergangene Jugend-Weltmeisterschaft in München als deutscher Vertreter qualifiziert.

Erfreulich war aus Sicht der Vereinsverantwortlichen, dass neben viele Vereinsehrungen in Bronze, Silber und Gold sowie Ehrenmitglieds Ernennungen auch viele Verbandsehrungen von WTB, WFV, STB &DTB und WLSB in diesem Jahr anfielen. Der ein oder andere Vertreter nahm an der Versammlung selbst teil.

Einen großen Umbruch gab es in der Vorstandschaft des Hauptvereins - drei von sechs geben ihr Amt ab. Nach zwölf Jahren Vorsitz stellte sich Claus Dietz nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden - so hatte er es auch schon 2022 angekündigt. Auch der Hauptkassier Thomas Dress und Schriftführer Branislav Babic geben ihr langjähriges Amt in der Vorstandschaft ab. Die drei übernahmen vor zwölf Jahren das Ruder des TSV nach unruhigen Zeiten. Als neuer erster Vorsitzender wurde Andreas Förder von den Mitgliedern gewählt. Als neuer zweiter Vorsitzender folgt Martin Lecter, der mit Ansgar Ruhnke (neuer Hauptkassier) Heike Lohmüller (neue Schriftführerin) und dem bis 2025 bestätigten dritten Vorsitzenden Johannes Lohrmann die neue Führungsriege des TSV Allmendingen bilden und somit eine gute Mischung der Abteilungen des Gesamtvereins abbilden. Komplettiert wird die Vorstandschaft von der wiedergewählten Martina Fränkel (Gleichstellungsbeauftragte) und Monique Paschke, die sich wieder für die Jugendvertretung bestätigen ließ.

Die 2024 gewählten Abteilungsleiter Hendrik Möller (Tennis) und Joachim Brobeil (Fußball Aktiv) bleiben im Amt und führen ihre Abteilungen mit Freude weiter. Als Beisitzer im Gesamtausschuss ist Wolfgang Harder nach mehreren Jahren ausgeschieden. Dieser wird nun mit Simon Daferner nachbesetzt, der mit Barbara Münz und Marion Gerhardt die auch dieses Jahr gewählt wurden, weiter auf langjährige Mitbegleiterinnen trifft. Ebenfalls wurden vier neue Kassenprüfer miteinberufen.

Für die Zukunft wurden weitere Instandhaltungsarbeiten auf dem Sportgelände angekündigt. Unter anderem sollen Streicharbeiten an der vorderen Sportheimfassade und eine PV-Anlage realisiert werden. Ausblickend für 2026 wird auch eine Freiluft- oder Kalthalle auf dem Sportgelände angedacht und projektiert, um die Turn- und Festhalle zu entlasten und Turngruppen soweit möglich auf diese ausweichen können.

Für die nahe Zukunft wurde ein Kindersporttag am 16. Juni verkündet, bei diesem alle Kinder aus der Gemeinde Allmendingen mitmachen und sich über eine Überraschung freuen dürfen.

Die Versammlung wurde mit der Verabschiedung von Thomas Dress, Branislav Babic und Claus Dietz, der zum Ehrenvorstand ernannt wurde, abgerundet. Diese drei langjährigen TSV‘ler bringen es insgesamt auf 120 Jahre Vereinsmitgliedschaft und 154 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit.