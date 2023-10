Viele Arbeitsstunden und viele Aktionen

Das Rote Kreuz in Allmendingen benötigt einen Mannschaftstransportwagen, und das Geld dafür ist laut Kassenbericht vorhanden, doch es fehlt eine Garage. Bürgermeister-Vize Dieter Hammer sagte in der Hauptversammlung als Vertreter der Gemeinde zu, dass sich die Gemeindeverwaltung mit dem Thema befassen werde. Dieter Hammer war es auch, der an das 100-jährige Bestehen der DRK-Ortsgruppe im übernächsten Jahr hinwies. Die fünf Gründer hätten sich damals in der Gaststätte „Schweiz“ zusammengetan.

30 Teilnehmer versammelten sich am Donnerstag zur Hauptversammlung in der Sportheimgaststätte, darunter Ehrenmitglied Josef Knab. Zu den zahlreichen Tätigkeitsberichten vom Ortsvereinsvorsitzenden Rudolf Ganser bis zur Jugendrotkreuzleiterin Anika Schaude gehörte der Bericht von Stefan Hartmann zur recht neuen HvO-Gruppe, die als „Helfer vor Ort“ alarmiert werden und oft vor dem berufsmäßigen Rettungsdienst eintreffen und Opfern und Patienten beistehen. Zu 56 Einsätzen eilten Mitglieder der HvO-Gruppe. Vorwiegend ging es um häusliche Unfälle und akute Notfälle. Hartmann sagte „vom Hexenschuss bis zur Reanimation“. Selten wurde der Defibrillator benötigt. Trotzdem sollen ein weiterer Defi und ein Notfallrucksack angeschafft werden, weil bald drei neue Helfer vor Ort einsteigen werden. Mit dann acht Mitgliedern habe die Gruppe eine ideale Größe, sagte Stefan Hartmann.

Nach Corona konnte erstmals wieder der Seniorennachmittag in der Turn- und Festhalle stattfinden. Veteranenkapelle und Stubenmusik spielten dabei auf. Vom örtlichen Adelshaus der Freybergs gab es für jeden Senioren traditionell als Geschenk eine Flasche Wein. Noch trauten sich wenige Senioren, teilzunehmen. Die Reihen sollten sich beim nächsten Mal besser füllen, hofft der Ortsvereinsvorsitzende.

Schriftführerin Michaela Schmid: Zu den vier Blutspendenterminen kamen 1224 Spendenwillige, davon 61 Erstspender. 74 Personen durften keine Blutspende abgeben, wodurch sich 1150 Blutkonserven ergaben. Bereitschaftsleiterin Jessica Hafner informierte über knapp 690 Arbeitsstunden des 32 Mitglieder zählenden Arbeitskreises Blutspende und über 1580 Dienststunden der 28 Mitglieder zählenden Bereitschaft. Die Bereitschaft sicherte zum Beispiel den Nacht- und den Kinderumzug ab, das Kreiselmusikfest, das FiZ, den Stoppelcross und an Wochenenden den Freibadbetrieb. Dienstabende sollten besser besucht werden, bat die Bereitschaftsleiterin, da durchschnittlich zehn Mitglieder anwesend seien. Für Geselliges war ebenfalls Platz: Wie im Vorjahr machte das DRK beim Vereineschießen mit.

Jugendrotkreuzleiterin Anika Schaude berichtete über 13 Kinder und Jugendliche im Verein. Das Kassenjahr endete mit einem vierstelligen Gewinn, der das fünfstellige Vermögen aufstockt. „Weiter so“, attestierte Kassenprüferin Regina Bloching. Kassenwartin Jaqueline Hafner dankte der Gemeinde für einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 391 Euro. Es dürfte gerne mehr sein, sagte sie, was der stellvertretende Bürgermeister Hammer später mit dem Hinweis aufgriff, das Landratsamt habe kürzlich die Gemeinde gemahnt, sich auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren. „Wir wollen aber unsere Vereine am Leben erhalten“, betonte Hammer, verbunden mit einem Dank für die Arbeit.

Im DRK werden nicht nur die Pflichtehrungen vorgenommen. Vor der Ehrung langjähriger Mitglieder erhielten Mitglieder mit einem runden Geburtstag im Berichtsjahr ein Geschenk. Geschenkkörbe gab es dann für Heike Schmid und Rudolf Ganser, die seit 30 Jahren dem DRK angehören. Seit 20 Jahren ist Stefan Hartmann dabei. Vor zehn Jahren traten Markus Schmid und Michaela Schmid bei. Die Ehrung Gansers übernahm Anika Schaude und erinnerte an seine unzähligen geleisteten Stunden und seine Ausbildungsarbeit, die sie persönlich ebenfalls erfahren habe. Nachwahlen wurden nicht notwendig. Es gab die Mitteilung, dass bis zur nächsten Hauptversammlung ein neuer Kassenprüfer gesucht wird, weil Helmut Hirschle aufhören wolle.