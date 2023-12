Am Ende wird es laut. Die Jukebox wird ordentlich aufgedreht. Ozzy Osbournes „Crazy Train“ und „Paradise City“ von Guns’n’Roses heizen richtig ein, während der Nachwuchs des Schützenvereins Allmendingen auf den ausgelegten Gymnastikmatten schön ins Schwitzen kommt. Vermutlich dürfte man sich das Training von Sportschützen für gewöhnlich eher gemütlich vorstellen, doch das „Auspowern“ gehört zu jeder Übungseinheit dazu.

„Das Austoben ist wichtig als Ausgleich“, sagt Julien Stranig, einer von zwei Trainern, der die sieben Jungschützen in der Woche vor Weihnachten betreut. „Früher hat man das alles nicht gemacht, da hat man nur geschossen - viel geschossen. Das ist einem erst so richtig bewusst geworden, als alle vom Schießen einen kaputten Rücken hatten.“ Der Schützensport geht extrem auf den Rücken der Sportler und Sportlerinnen.

Gute körperliche Fitness als Voraussetzung

Ohne eine gute körperliche Fitness lassen sich das bis zu 5,5 Kilogramm schwere Luftgewehr und die 40 Schuss stehend im Wettkampf nicht besonders gut bewältigen. Insofern wird auch in Allmendingen in der letzten halben Stunde der rund zwei stündigen Trainingseinheit fleißig Seil gesprungen und viel Wert auf rückenstärkende Gymnastikübungen gelegt.

Dass ein Sportschützentraining ohnehin viel mehr als nur zielen und abdrücken ist, zeigt sich bereits 90 Minuten zuvor direkt zu Beginn der Übungsstunde. Stefan Dasch, seines Zeichens Mental-Coach und zweiter Übungsleiter neben Julien Stranig an diesem Abend, gibt die Übungen beim Aufwärmen vor. Da werden sich Bälle zur Verbesserung der Koordination und der kognitiven Fähigkeiten zugeworfen und es wird mit auf Tischtennisschlägern platzierten Tischtennisbällen genauso jongliert wie mit Zahlen - kleinere Rechenspiele runden das Warm-Up ab. „Die Koordinationsübung mit den Bällen dient der Konzentration aufs Hier und Jetzt“, erzählt Stefan Dasch, der die Wichtigkeit der mentalen Stärke hervorhebt. Im Schützensport spielt sich vieles im Kopf ab. Allerdings betont auch Stefan Dasch: „Bei uns Schützen ist die allgemeine Kondition wichtig - aber auch eine gute Nackengymnastik.“

Nach 30 Minuten geht es dann endlich ans Gerät. „Wir sagen bewusst Sportgerät und nicht Gewehr oder Waffe“, erklärt Andreas Klemm, Sportleiter Pistolen- und Vorderladerdisziplinen beim SV Allmendingen. Auch seine eigenen Söhne sind beim Training mit dabei - nicht nur deshalb ist man sich in Allmendingen des nicht immer problemlosen Rufes des Schützensports bewusst und lehrt den Nachwuchs deshalb auch von Beginn der Sportlerlaufbahn an den besonnen Umgang mit den nicht ganz ungefährlichen Utensilien. „Im Training wird von Anfang an ganz klar aufgezeigt: gutes Ende - böses Ende, damit die Waffe nie in die falsche Richtung zeigt!“ Verantwortung wird beim SV Allmendingen auch bei den Jüngsten groß geschrieben - auch ein wichtiger erzieherischer Punkt, der den Jung-Schützen auch im Alltag - teilweise sogar in der Schule - hilft. „Solche Stress-Situationen, bei denen der Körper ohne Ende Adrenalin ausschüttet, da dann beim Schuss alles mit sich selbst auszumachen und wieder ruhig zu seinen erlernten Techniken zu kommen, das machen wir hier ja ohne Ende“, erklärt Julien Stranig. Sich konzentrieren, den Fokus finden, ist eine der Grundtugenden der Schützen, die so auch einen positiven Einfluss auf Alltag und Schule haben kann, wobei Andreas Klemm schmunzelnd dazu in die Runde wirft: „Als Vater würde ich mir allerdings manchmal schon wünschen, dass er in der Schule den gleichen Elan wie am Schießstand an den Tag legen würde.“ Immerhin verwundert es so auch nicht weiter, dass zum Beispiel „Ballerspiele“ am Computer im Leben der Jungschützen keine große Rolle spielen. „Warum auch, hier zu schießen macht doch viel mehr Spaß“, sagt etwa Klemms ältester Sohn Elias, der seines Zeichens aktuell amtierender württembergischer Vizemeister ist.

Das Ziel: Zur Deutschen Meisterschaft nach München

Bis Elias an diesem Abend dann allerdings tatsächlich erstmals den Finger an den Abzug legen darf, dauert es immer noch etwas. Denn zuerst heißt es, sich umzuziehen. Die schwere Schützenkluft wird übergestreift. Die protektorartige Montur entlastet den Rücken und gibt beim Anvisieren der Zielscheibe mehr Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, die man braucht, um die zehn Meter entfernte und etwa der Größe einer 2-Euro-Münze entsprechende Zielscheibe zu treffen.

Geschossen wird in Allmendingen dabei mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole, die Jüngsten mit dem Lichtgewehr oder der Lichtpistole. Die Auswertung des Schussbildes erfolgt direkt automatisch digital. Auf kleinen Tablets lassen sich die Ergebnisse überprüfen und gemeinsam mit den Trainern auswerten. Wobei auffällt: Selbst die Kleinsten trainieren individuell und eigenständig, die beiden Trainer stehen nur beratend zur Seite, geben Tipps und sprechen dem Nachwuchs gut zu. So etwa auch der fast 18-jährigen Jasmin, die als einzige an diesem Abend mit der Luftpistole am Schießstand steht. Zehn Meter entfernt ist die Zielscheibe - dabei zielt sie während der Trainingseinheit gar nicht gezielt auf Ringe, sondern blendet die Linien aus, um einfach nur Routine in ihr Schussbild zu bekommen. „Das ist eigentlich das Ziel eines jeden Schützen, möglichst immer ins Schwarze zu treffen“, formuliert Andreas Klemm die Trainingsmotivation. Auf Wettkampfebene heißt das große Ziel auch für seinen Junior Elias, möglichst im nächsten Jahr wieder auf der Olympiaanlage in München bei den Deutschen Meisterschaften schießen zu können.

Generell findet Elias außerdem am Schützensport gut, dass man „beim Schießen nicht von Mannschaftskameraden zusammengestaucht wird, wenn man mal nicht die Leistung bringt oder wenn mal ein Schuss daneben geht. Beim Schießen freuen sich die Trainer über die Ergebnisse eines jeden - egal ob diese richtig gut sind oder aus irgendeinem Grund mal nicht so gut.“ Hinzukomme, dass er „beim Schießen nun schon zweimal bei Deutschen Meisterschaften mitgeschossen habe“ und somit zu den besten 100 Schützen Deutschlands zähle - auch auf den Vize-Landesmeister-Titel ist er richtig stolz und „cool“ sei auch, dass der Verein insgesamt sehr erfolgreich sei und es von den kleinen Schützen bis zu den Erwachsenen viele sportliche Erfolge - insbesondere zuletzt den doppelten Europameistertitel von Bernd Schönborn - im Verein gäbe. Und so wird nicht nur Elias auch weiterhin zweimal pro Woche fleißig im Schützenhaus Allmendingen trainieren, um auch im nächsten Jahr wieder Erfolge feiern zu können.