VHS-Tanzkurs in Standard und Latein

Die VHS Allmendingen bietet Übungsabende in den Tanzrichtungen Standard und Latein mit dem Dozentenpaar Siegfried und Claudia Ströhle. Der Kurs beginnt am Freitag, 22. März, um 20 Uhr in Bürgerhaus Allmendingen, Saal, in der Hauptstraße 16 und umfasst insgesamt drei weitere Termine (12. April, 24. Mai, 5. Juli). Getanzt werden Cha Cha Cha, Jive, Rumba, Walzer, langsamer Walzer, Quickstepp, Foxtrott, Tango, Disco Fox, Samba, Salsa, Bachata sowie auf Wunsch West-Coast-Swing und Linedance. Die Teilnahme kostet 17 Euro, die per Bankeinzug entrichtet werden. Eine Ermäßigung ist möglich. Mitzubringen sind eventuell vorhandene Tanzschuhe sowie Getränke.