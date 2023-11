Über 200.000 Euro fließen in Radweg nach Ehingen

Bei der Auftragsvergabe für den Radwegausbau von Hausen ob Allmendingen nach Ehingen hat der zweite stellvertretende Bürgermeister eine bekannte Redewendung bemüht: „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Dieter Hammer. 236.000 Euro werden in den Ausbau des Weges gesteckt, was Radfahrern und der Landwirtschaft nützt. In der Gemeinderatssitzung ging es unter anderem um Änderungen in der Räum- und Streupflichtsatzung und die Öffnungszeiten der Grüngutannahme in Ennahofen.

In Ennahofen wird die Grüngutannahme im jetzt begonnenen Winterhalbjahr von November bis Februar immer samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Im Sommerhalbjahr von März bis Oktober gibt es dann zwei Öffnungstage. Mittwochs hat die Annahmestelle für eine Stunde geöffnet, und zwar von 16 bis 17 Uhr und an Samstagen vier Stunden lang von 9 bis 13 Uhr. Ratsmitglied Christian Preisler verwies auf die Abgabemöglichkeit von Grüngutabfällen in Berkach und Schelklingen, die jeweils an vier Tagen geöffnet sind. Aufgrund der Übernahme der Abfallwirtschaft durch das Landratsamt dürfen kreisweit alle Abgabestellen angesteuert werden.

Mehr Arbeit kommt durch die neue Räum- und Streupflichtsatzung auf Anwohner an Straßen ohne Gehweg und in verkehrsberuhigten Bereichen zu. Reichte bisher das Räumen an Straßen ohne Gehweg auf einer Breite von 50 Zentimetern aus, so muss dies künftig auf einer Breite von 1,50 Metern geschehen. In verkehrsberuhigten Bereichen, wo das Räumfahrzeug nicht zufahren kann, ist gar auf einer Breite von 2,50 Metern für eine geräumte Wegstrecke zu sorgen. An jedem Gebäude ist ein Zugang zur Fahrbahn zu schaffen, der einen Meter breit zu sein hat.

Ratsmitglied Wolfgang Fuchs beklagte den deutlichen Mehraufwand, insbesondere für betagte Anwohner. Bürgermeister Florian Teichmann verwies darauf, dass sich die Gemeindeverwaltung an der Mustersatzung des Landes orientiert habe. Geändert werden in Allmendingen zudem die Zeiten. Bei Bedarf muss zwischen 7 und 20.30 Uhr geräumt und gestreut werden. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Räum- und Streupflicht um 8.30 Uhr. Dieter Hammer fragte nach Streugut. Dieses finden Anwohner laut Teichmann in den Streugutkästen an den Steigungen im Ort.

Den Auftrag für den Ausbau des landwirtschaftlichen Weges zum Radweg erhält das Bauunternehmen Heim. Neun Firmen hatten die Unterlagen angefordert. Sieben Angebote wurden abgegeben, wobei die Konkurrenzangebot auffallend höher ausfielen. Der Radweg führt von Blienshofen kommend über Hausen ob Allmendingen nach Ehingen.

Der Gemeinderat stimmte zwei Bauvorhaben zu. Dabei geht es um die Sanierung eines vormaligen Bauernhauses in der Hauptstraße 53 und die Umnutzung einer Scheune zu einer Werkstatt für Reifenmontage am Lang Rain 6 in Ennahofen. Ob die Werkstatt aus Lärmschutzgründen genehmigungsfähig sei, das müsse vom Landratsamt entschieden werden, wies Bürgermeister Teichmann hin. Zur Kenntnis bekam der Gemeinderat den Abbruch von Silo acht mit Anlagentechnik an der Fabrikstraße. Ein weiteres Baugesuch wurde wegen Unvollständigkeit der Unterlagen vertagt.

Der Gemeinderat fasste ebenfalls einstimmig den Beschluss, verschiedene Änderungen im Flächennutzungsplan zu beantragen. Dabei geht es um die Fläche, die im Bereich Schwenksweiler (Gewann Letten) zum Gewerbegebiet und am Sportplatzweg zur Sonderbaufläche werden sollen. Weil Allmendingen und Altheim eine Verwaltungsgemeinschaft unterhalten, wird in diesem Monat noch der Gemeinsame Ausschuss tagen. Auf Altheimer Gemarkung muss das Gebiet nördlich des Ortes in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden, das, wie mehrfach berichtet, für einen großflächigen Solarpark vorgesehen ist.

Zu Beginn der Sitzung hatte der Bürgermeister bei Mitteilungen den Unterstützern des Naturschutztages gedankt. Dabei wirkten 271 Personen in 14 Gruppen mit, davon 87 Jugendliche.