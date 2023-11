Südamerikanisches Flair in Allmendingen

Wie schön die dunkle Jahreszeit sein kann, das zeigte sich am Samstagabend in der Allmendinger Festhalle. Beim Doppelkonzert der Akkordeonorchester Allmendingen und Riedlingen herrschte Kerzenscheinatmosphäre in wohliger Wärme. Die angenehme Wärme diente außerdem dazu, das Thema des Abends zu unterstreichen. Das Motto lautete nämlich „Ritmo Latino“ und zeigte sich gleich am Eingang in der südländisch gestalteten Hallendekoration.

Anna Herrmann hat sich als Leiterin des Dekorationsteams viel einfallen lassen. Der Hallenschmuck bestand aus Sonnenschirmen und Liegestühlen, aus blumenverzierten Flaschen, Bastwänden und bunt bemalten Wegweisern. Diese bunten Wegweiser bezogen sich mit Begriffen wie „Vamos“, „Pura Vida“, „Viva Brasil“ einerseits auf die lateinamerikanische Lebensfreude. Andererseits gaben Wegweiser Tipps zur Allmendinger Stückeauswahl, die nicht strengstens aus Latino-Rhythmen bestand. Zum Beispiel spielten die Musiker John Lennons und Yoko Onos „Imagine“, weil der Wunsch nach Frieden derzeit wieder ganz wichtig ist, verdeutlichte die vormalige Vorsitzende Cornelia Knaier als Ansagerin, die sich von ihrem Nachfolger Gerhard Hammer mit seinem Vize Magnus Daferner gerne für diese Aufgabe einspannen ließ.

Bereits die Akkordeonspieler im Jugendorchester widmeten sich dem Thema des Herbstkonzertes. Zum zweiten Mal dirigierte sie nun Jonathan Kruspel, der sehr vielseitig im Verein ist. Die Jüngsten spielten die Stücke „Latin“ von Wolfgang Kahl und von Dua Lipa „Love Again“, jeweils nach Arrangements von Jonathan Kruspel. Der Jugenddirigent und aktive Akkordeonist im Hauptorchester arrangierte auch für die erwachsenen Akkordeonspieler ein Stück zum Herbstkonzert. Außerdem wirkte er bei einem Stück als Percussionspieler mit. Vier Wochen Zeit investierte der Musiker zusammen mit dem Orchester in das Arrangement des Stücks „Sofia“ von Alvaro Soler. Die Anpassung des Stücks für Akkordeon wurde sofort in den Proben getestet. Musik ist für Jonathan Kruspel nicht nur ein Hobby. Musik bestimmt seinen beruflichen Werdegang, was bei den musikalischen Eltern Sabine und Ulrich Kruspel kaum verwundern mag. Jonathan Kruspel studiert das Fach auf Lehramt. Ulrich Kruspel arrangierte für das Herbstkonzert Phil Collins‘ „A Groovy Kind of Love“. An Arrangeuren mangelt es nicht, wies Dirigentin Cornelia Dick als Leiterin des Hauptorchesters hin. Sie dirigierte im Herbstkonzert das Pink-Stück „Trustfall“ nach Arrangement eines dritten Unterstützers des Allmendinger Akkoredeon-Orchersters.

Mit mehr als 40 Akkordeon-Spielerinnen und -spielern zeigte sich die Bühne beim Herbstkonzert prall gefüllt und die Klangfülle entsprechend voluminös. Nach einigen Jahren der Partnerschaften hatten sich die Orchester aus Riedlingen und Allmendingen wieder für solch ein Doppelkonzert entschieden, das von Schwung und Harmonie geprägt war. Dem spanischen Distrikt in New York war das mehrsätzige Stück „Big Apple Suite“ gewidmet.

Ins Programm schafften es zudem Titel, die allgemein Sommer, Sonne, Urlaubsstimmung zum Inhalt hatten. So spielten die Akkordeonisten „Walking on Sunshine“ und ließen mit „Like Ice in the Sunshine“ den sicherlich in ganz vielen Köpfen vorhandenen Film aus der Kinowerbung ablaufen. Ebenso unvergesslich, ob nun Fan von Gloria Estefan oder nicht, wirkten ihre aus dem Radio bekannten Hits, die laut Knaiers treffender Ankündigung sicherlich niemanden ruhig auf dem Stuhl sitzen ließen. Gespielt wurden die Titel „Turn the Beat around“ und „Conga“.

Der Mambo „Viva Brasil“ löste, wie programmiert, Rufe nach Zugaben aus. Die Musikanten ließen zwei Stücke, „Danza Kuduro“ und „Tequila“, folgen und die Einladung, noch ein Weilchen in der Halle bei der Bewirtung durch den Schützenverein zu verweilen und auch die südländisch gestalteten Bar aufzusuchen. 2024 kann das Akkordeon-Orchester Allmendingen übrigens sein 60-jähriges Bestehen feiern. Für das Konzert Ende November 2024 lud Vereinschef Hammer bereits ein. Sein Vize dankte den mithelfenden Familienangehörigen. Dirigentin Dick schickte noch einen Dank an die Technik, die neben der Bühnenbeleuchtung noch für schmucke Lichtspiele an der Decke sorgten.