Schock am frühen Freitagmorgen während des Schülerverkehrs am Allmendinger Bahnhof. Ein 15-Jähriger aus Allmendingen ist gegen 7.45 Uhr auf das Gleis gestürzt - exakt in dem Moment, als der Zug in den Bahnhof eingefahren ist. Laut Bundespolizei führten gesundheitliche Probleme des jungen Mannes zu dem Sturz.

Schock und Schutzengel

„Schock“ und „Schutzengel“ - diese zwei Worte wiederholt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann oft, als er über den schlimmen und tragischen Unfall am Allmendinger Bahnhof berichtet. Laut Bundespolizei, die für alle Unfälle an Bahnhöfen und Bahnstrecken zuständig ist, war in dem Fall am Allmendinger Bahnhof „kein Fremdverschulden“ da.

„Der 15-Jährige ist aufgrund von gesundheitlichen Problemen, vielleicht einem Schwächeanfall, auf das Gleis gestürzt. Der Zug hat zwar versucht, noch eine Schnellbremsung zu machen, was aber nicht mehr funktioniert hat“, so eine Sprecherin der Bundespolizei Stuttgart.

Auf dem Weg in die Klinik

Wie Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann in Erfahrung bringen konnte, sei der 15-Jährige zwischen die Schienen gefallen, als der einfahrende Zug über ihn gefahren ist. „Da kann man trotz des schlimmen Unfalls auch von einem Schutzengel sprechen“, betont Teichmann, der am Freitagmorgen am Bahnhof war.

„Als ich angekommen bin, war der betroffene Schüler bereits auf dem Weg in eine Ulmer Klinik. Wie ich erfahren habe, konnte er selbstständig vom Gleis wieder auf den Bahnsteig klettern“, sagt Teichmann. Der Zugverkehr am Allmendinger Bahnhof musste aufgrund des Unfalls für eine bestimmte Zeit eingestellt werden, gegen 8.45 Uhr seien die Züge dann auch wieder ganz normal gefahren.

Erfahrungsgemäß hilft es nach eindrücklichen Ereignissen Dinge, Bilder und das Erlebte auszusprechen, um diese auch schnell zu verarbeiten und abzuschließen. Bürgermeister Florian Teichmann lädt Zeugen ins Rathaus ein

Die Bundespolizei wird im Allmendinger Fall indes keine Ermittlungen aufnehmen. „Jeder Unfall an einem Bahnhof auf den Gleisen ist für uns normalerweise ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. In diesem Fall waren es aber gesundheitliche Gründe. Deswegen werden wir hier nicht weiter ermitteln“, so die Sprecherin aus Stuttgart.

Notfallseelsorge betreut

Für viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und andere Zugfahrende, ist der Unfall in Allmendingen aber längst nicht abgeschlossen. Viele, die den Unfall gesehen haben, stehen laut Florian Teichmann unter Schock und wissen nicht so richtig, wie diese Bilder und Eindrücke zu verarbeiten sind. Deswegen hat die Gemeinde sofort reagiert.

Teichmann: „Liebe Allmendinger, heute Vormittag gegen 7.45 Uhr ereignete sich an unserem Bahnhof ein Unfall, bei dem es auch einige Augenzeugen (darunter Schüler) gab. Sollten Sie davon betroffen sein, lade ich Sie heute um 16 Uhr ins Bürgerhaus (Raum 1 & 2) ein. Ein Team der Notfallseelsorge wird vor Ort sein und für Gespräche zur Verfügung stehen. Erfahrungsgemäß hilft es nach eindrücklichen Ereignissen Dinge, Bilder und das Erlebte auszusprechen, um diese auch schnell zu verarbeiten und abzuschließen.“