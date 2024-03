Schmetterlinge malen in der Volkshochschule

Die Volkshochschule Allmendingen bietet den Kurs „Wenn der Frühling kommt“ am Samstag, 16. März, von 9.30 bis 11.45 Uhr an. Laut Ankündigung werden mit wasserfesten Farben bunte Schmetterlingen gemalt und der Umgang mit Pinsel und Farben erlernt. Dozentin ist Beate Ströbele-Graf. Der Kurs ist ab acht Jahren und findet im Zeichensaal in der Schule in Allmendingen statt. Die Teilnahme kostet zwölf Euro. Ermäßigungen sind laut Veranstalter möglich. Materialkosten in Höhe von etwa zehn Euro werden direkt im Kurs abgerechnet. Die Volkshochschule bittet mitzubringen: Vesper, Getränke und Kleidung, die Farbkleckse vertragen kann.