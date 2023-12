„Riedäcker/Alte Gärtnerei“: Allmendingen setzt auf Nahwärmenetz

Im Januar und Februar soll es direkt in Allmendingen persönliche und individuelle Energieberatungsgespräche mit Sanierungsvorschlägen für Allmendinger Wohnhausbesitzer geben. Die Termine und Anmeldedaten werden im Mitteilungsblatt nochmals angekündigt, sagte Bürgermeister Florian Teichmann in der Informationsveranstaltung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) im Bürgerhaus.

Außerdem soll voraussichtlich im Februar das Quartierskonzept zum Bebauungsgebiet „Riedäcker/Alte Gärtnerei“ im Gemeinderat behandelt werden. In diesem Bereich beim Bauhof soll möglichst ein Nahwärmenetz verwirklicht werden. Die Gemeinde Allmendingen möchte dieses Vorhaben unterstützen, wenn auch nicht eigenwirtschaftlich betreiben, wie Bürgermeister Teichmann verdeutlichte.

Nahwärmenetz soll marktwirtschaftlich geführt werden

„Das muss marktwirtschaftlich geführt werden“, betonte der Bürgermeister am Dienstag bei der öffentlichen Informationsveranstaltung im Bürgerhaus seine Sicht der Dinge. Ein Beschluss dazu sei im Gemeinderat aber noch nicht getroffen worden. Bürgermeister Teichmann fügte hinzu: „Ich kann mir wenig vorstellen, dass die Gemeinde in den Invest von Wärme geht.“

Von der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) war Alexander Vincent nach Allmendingen gekommen, um die Bürger allgemein über Sanierungsmaßnahmen an privaten Wohngebäuden, an Einfamilienhäusern und Mehrparteiengebäuden, und mögliche Nahwärmekonzepte zu informieren. Der STEG-Referent Vincent ist Projektleiter Energie und Klimaschutz sowie Energieberater.

Mehrere Areals eignen sich für ein Nahwärmenetz

Neben dem Bereich am Bauhof, wo mit dem Bauhofgebäude räumlich bereits eine Voraussetzungen für eine Wärmezentrale bestünde, schlug Vincent zudem theoretisch den Bereich rund um die Schule mit dem Neubaugebiet jenseits der Schmiech als zweites, günstiges Areal für den Aufbau eines Nahwärmenetzes vor.

Dass die Schmiechstraße von den „Riedäckern/Alte Gärtnerei“ aus mit angeschlossen und versorgt werden könnte, bezeichnete Vincent wegen der Bahnlinie als wenig wahrscheinlich, weil die Zugstrecke seiner Einschätzung nach nicht unterquert werden darf.

Quartierskonzept bekommt Fördermittel

Bezüglich der Trägerschaft eines Wärmenetzes stützte Energieberater Vincent die Aussage des Bürgermeister, indem er an die Verpflichtung erinnerte, 24 Stunden am Tag Energie liefern zu müssen und bei Störungen erreichbar zu sein, was eine Gemeindeverwaltung neben ihren Pflichtaufgaben vermutlich nicht gewährleisten könne. Die Gemeinde Allmendingen bekommt für die Erarbeitung eines integrierten Quartierskonzepts, was mit der EnBW und der STEG für den Bereich „Riedäcker/Alte Gärtnerei“ geschieht, Zuschüsse aus dem Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Geothermie, erinnerte Teichmann abermals, sei zwar vom Tisch, aber ein Nahwärmenetz weiterhin ein Thema. Als Vorteile eines Wärmenetzes nannte der Energieberater: Regionale Energieträger, regionale Wertschöpfung, einfachere Rauchgasbehandlung, Senkung von CO2-Emissionen.

Realisierung eines Nahwärmenetztes dauert etwa fünf Jahre

Während sich draußen Schneehaufen auftürmten, könnte es sich drinnen gut über Energieeinsparungsmaßnahmen an Wohngebäuden und die Schaffung von Nahwärmenetzen sprechen lassen, mochte ein Ansatz für diesen Termin im Winterhalbjahr sein.

Knapp 20 Interessierte fanden sich zu der Informationsveranstaltung im Bürgerhaus ein. Ein Bürger fragte nach der Umsetzungszeit eines Nahwärmenetzes an der Schmiechstraße und erfuhr von Energieberater Vincent, dass von Planung bis Inbetriebnahme mit etwa fünf Jahren zu rechnen sei.

65 Prozent angeschlossene Haushalte für Wirtschaftlichkeit nötig

Es müssten sich in einem Plangebiet, so Vincent, auch mehr als 65 Prozent der Haushalte anschließen lassen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Deshalb galten die Schlussworte im Bürgerhaus dem Aufruf, die Zuhörer sollten mit ihren Nachbarn über solch ein Nahwärmenetz sprechen. Grundsätzlich geeignet sind Bereiche mit dichter Bebauung.

Bürgermeister Teichmann sprach ein Denkproblem an, das mittels Baukostenzuschuss beseitigt werden könnte: „Eigenes Haus, eigene Heizung“. Vincent betonte in Allmendingen: „Keine Lösung wäre, wenn alle in einer Gemeinde eine Wärmepumpe nutzen.“ Es spielte auf den Strombedarf an. Er ließ wissen, dass ein Allmendinger mit seiner Außenluftwärmepumpe aus den 1970er-Jahren damit einer der Ersten in ganz Baden-Württemberg war.

Das sollte man zur Energieberatung mitbringen

Auf die Frage eines weiteren Bürgers, ob Unterlagen zur Energie- und Sanierungsberatung mitgebracht werden sollten, erklärte Vincent, hilfreich wären Planzeichnungen, auch Gebäudefotos sowie Informationen und Jahreszahlen zu Erneuerungen an Fenstern oder Dach etwa.

Alexander Vincent hatte in seinem Vortrag über Sanierungsmaßnahmen an privaten Wohngebäuden, finanziert durch KfW-Kredit mit günstigen Zinsen, gesprochen und betont, dass er eine Amortisation innerhalb von 30 Jahren noch für wirtschaftlich halte. „Wenn die Dämmung gut gemacht ist“, sagte Vincent, der Holzdämmung favorisierte, „hält diese 60 oder 70 Jahre lang.“